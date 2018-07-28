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Войнович был доброжелательным и открытым человеком, рассказал литературовед
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Войнович был доброжелательным и открытым человеком, рассказал литературовед 

РИА Новости 28 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Писатель Владимир Войнович одинаково интересно работал в разных жанрах, он был доброжелательным и открытым человеком, который чутко отзывался на все социальные трудности и обладал своей четкой позицией, рассказал РИА Новости литературовед Игорь Волгин.
Войнович скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни, об этом в ночь на субботу сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.
"Я знал Войновича лично много лет, он был доброжелательным, открытым человеком, очень реагирующим на жизнь, абсолютно неравнодушным. Он социальные трудности воспринимал как свои личные. Очень в этом плане был отзывчив, многие его любили… Войнович политически всегда придерживался своей линии, он не был в общем диссидентском хоре", — сказал Волгин.
Он подчеркнул, что строки его песни «На пыльных тропинках…» вошли в национальное сознание: люди пели ее даже тогда, когда сам Войнович находился в изгнании. В «Трилогии о солдате Иване Чонкине» автор пытался создать нового героя, отметил собеседник агентства. «Он одинаково интересно работал в разных жанрах», — подчеркнул Волгин.
Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира». Лауреат премии «Триумф» и госпремии РФ за книгу «Монументальная пропаганда».
Подробнее о биографии Владимира Войновича читайте в справке РИА Новости >>
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