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Омский «Современник» расписали под океан
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Омский «Современник» расписали под океан 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Здание дома культуры стало одним из объектов, украшенных на фестивале уличного искусства «Стенограффия». Омичи в соцсетях делятся фотографиями расписанных зданий. Новый вид ДК «Современник» на Ипподромной, 12 привел комментаторов в восторг.
— Мы готовы удивлять этот безумный солнечный город, и уже сейчас начинаем делиться тем, что мы здесь устроили. Стены, которые будет не узнать, ищите по следующим адресам: ул. Ипподромная, 12, пр. Карла Маркса, 87, пр. Мира, 44, ул. Ленина, 43, — рассказали организаторы «Стенограффии».
Отметим, это учреждение культуры строилось в военное время, его сдали в эксплуатацию в 1943 году. Название «Современник» дом культуры получил в 1973 году. В 1995 году учреждение стало муниципальным и было передано в аренду департаменту культуры мэрии Омска. Сейчас там занимаются 24 коллектива художественной самодеятельности.
Фото: Омск Live
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