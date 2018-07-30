Омский «Современник» расписали под океан

Здание дома культуры стало одним из объектов, украшенных на фестивале уличного искусства «Стенограффия». Омичи в соцсетях делятся фотографиями расписанных зданий. Новый вид ДК «Современник» на Ипподромной, 12 привел комментаторов в восторг.

— Мы готовы удивлять этот безумный солнечный город, и уже сейчас начинаем делиться тем, что мы здесь устроили. Стены, которые будет не узнать, ищите по следующим адресам: ул. Ипподромная, 12, пр. Карла Маркса, 87, пр. Мира, 44, ул. Ленина, 43, — рассказали организаторы «Стенограффии».

Отметим, это учреждение культуры строилось в военное время, его сдали в эксплуатацию в 1943 году. Название «Современник» дом культуры получил в 1973 году. В 1995 году учреждение стало муниципальным и было передано в аренду департаменту культуры мэрии Омска. Сейчас там занимаются 24 коллектива художественной самодеятельности.

Фото: Омск Live