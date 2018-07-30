В гости к воспитанникам детского сада «Жемчужинка» пришел владыка морей и океанов

День Нептуна традиционно празднуется в дошкольном учреждении «Жемчужинка» АНО «Мир детства» по адресу: улица Златоустовская, дом 1.

Ребята встретили Нептуна на площадке садика и исполнили задорный танец, продемонстрировав свои успехи в этом направлении. Владыка морей и океанов не остался в стороне — ребята обучили его зажигательным движениям, после чего сыграли в «мокрые шарики» и «морские фигуры».

Затем ребята с Нептуном переместились в бассейн, где приняли участие в конкурсах на воде. Дошкольники увлеченно собирали жемчужинки, в роли которых были задействованы шарики для игры в пинг-понг, и игрушки, которые потом вручили в дар Нептуну. Кроме того, дети приняли участие в эстафете и сыграли в веселый волейбол. Бог морей и океанов отметил, что все ребята хороши в плавании и веселье, поблагодарил их и воспитателей за праздник и попрощался до следующего года.