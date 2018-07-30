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Лучшие фотографии 2018 года, сделанные при помощи дронов
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Лучшие фотографии 2018 года, сделанные при помощи дронов 

Naked-Science.ru 50 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Это престижный международный конкурс фотографий, снятых с пилотируемых дронов, который организуется в рамках итальянского фестиваля Art Photo Travel. Ежегодное мероприятие стремительно набирает популярность. С каждым годом в нем принимают участие все больше человек. Аналогичный конкурс объявляет и National Geografic.
В этот раз жюри получили около 4400 фотографий от авторов со всех концов планеты. Присланы работы из 101 государства мира. После тщательного отбора были выбраны победители в разноплановых номинациях. Это «Люди», «Город» и «Спорт», «Природа» и «Дикая жизнь», также необычная категория — «Абстракция». И, конечно, главный приз. Гран-при получил талантливый француз Флориан Лед — за впечатляющий снимок белого медведя, путешествующего по ледяным протокам канадского севера (см. главное фото). Интересная композиция, захватывающие краски, удивительная динамика и, конечно, высота птичьего полета.
Полюбоваться оригинальными фотографиями победителей конкурса можно будет на выставочном мероприятии Sky is the Limit. Эта долгожданная выставка состоится 27 октября этого года в центральной Италии, в старинном университетском городе Сиена. В нашей фотогалерее вы увидите призовые работы и другие снимки, отмеченные жюри.
Кстати, дроны — это не новинка. Подобные устройства использовали еще в 1858 году — для фотографирования местности с воздушных шаров.
Черноперая акула, победитель в номинации Дикая жизнь / Адам Баркер
Ассизи над облаками, победитель в номинации Город / Франческо Каттуто
Погодная змея, победитель в номинации Абстракция / Ови Ди Поп  Вход в ад, категория Природа / Ксиаоксиао Лю  Конькобежные тени, победитель в категории Спорт / Винсент Рьемерсма
Паломничество миллионов людей, победитель в номинации Люди / Куингуа Шуи  Мадаин-Салих, победитель в категории Природа / Габриэль Скану
Дерево, категория Абстракция / Бранко Маркович
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