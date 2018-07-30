Стражи Галактики хотят вернуть уволенного постановщика Джеймса Ганна 

Основной актёрский состав серии фильмов «Стражи Галактики» выпустил открытое письмо, в котором призвал руководство Disney пересмотреть своё решение и вернуть Джеймсу Ганну его положенное место, дав закончить запущенную в 2014 году трилогию.
Актёры специально не торопились с публикацией, обдумывая каждое слово и изучая ситуацию с расстояния. По их словам, реакция поклонников и индустрии в целом придала им сил в это непростое время, при этом они не собираются защищать глупые шутки уволенного постановщика, за которые он давным-давно извинился.
Вместо этого артисты решили поделиться своим опытом работы с режиссёром.
Он нанял каждого из нас в надежде, что мы поможем рассказать историю изгоев, которые нашли искупление — он навсегда изменил наши жизни. Мы верим, что искупление в наше время важно как никогда до этого.
Стражи Галактики
После актёры заявили, что вряд ли Джеймс Ганн станет последним хорошим человеком, представшим перед публичным судом, особенно учитывая политическую обстановку в США. Однако они верят, что случившееся заставит людей несколько раз подумать, прежде чем публиковать какие-то глупости в социальных сетях.
Под текстом письма подписались Крисс Пратт (Питер Квилл), Зои Солтано (Гамора), Дэвид Батиста (Дракс), Карен Гиллан (Небула), Брэдли Купер (Ракета), Вин Дизель (Грут), Пом Клементьефф (Мантис), Шон Ганн (Краглин Обфонтер) и Майкл Рукер (Йонду).
Полный текст открытого письма Стражей Галактики