Стражи Галактики хотят вернуть уволенного постановщика Джеймса Ганна

Основной актёрский состав серии фильмов «Стражи Галактики» выпустил открытое письмо, в котором призвал руководство Disney пересмотреть своё решение и вернуть Джеймсу Ганну его положенное место, дав закончить запущенную в 2014 году трилогию.

Актёры специально не торопились с публикацией, обдумывая каждое слово и изучая ситуацию с расстояния. По их словам, реакция поклонников и индустрии в целом придала им сил в это непростое время, при этом они не собираются защищать глупые шутки уволенного постановщика, за которые он давным-давно извинился.

Вместо этого артисты решили поделиться своим опытом работы с режиссёром.

Он нанял каждого из нас в надежде, что мы поможем рассказать историю изгоев, которые нашли искупление — он навсегда изменил наши жизни. Мы верим, что искупление в наше время важно как никогда до этого.

Стражи Галактики

После актёры заявили, что вряд ли Джеймс Ганн станет последним хорошим человеком, представшим перед публичным судом, особенно учитывая политическую обстановку в США. Однако они верят, что случившееся заставит людей несколько раз подумать, прежде чем публиковать какие-то глупости в социальных сетях.

Полный текст открытого письма Стражей Галактики