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Стражи Галактики встали на защиту Джеймса Ганна
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Стражи Галактики встали на защиту Джеймса Ганна 

News.ru 13 минут назад
Крис Пратт в своём Instagram опубликовал открытое письмо, в котором актёрский ансамбль «Стражей Галактики» выказал поддержку режиссёру Джеймсу Ганну.
По словам звёзд Голливуда, они не защищают шутки, написанные им много лет назад. Однако они верят в искренность его извинений и в то, что «тема искупления ещё не была так важна как сейчас».
«Он дал нам возможность помочь ему рассказать историю изгоев, которые находят искупление — он изменил наши жизни навсегда… Каждый из нас с нетерпением ждёт ещё одной совместной работы с нашим другом Джеймсом. Его история далеко от завершения», — говорится в письме.
Под текстом письма подписались Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Вин Дизель, Шон Ганн, Пом Клементьефф и Майкл Рукер.
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