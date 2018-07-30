Стражи Галактики встали на защиту Джеймса Ганна

Крис Пратт в своём Instagram опубликовал открытое письмо, в котором актёрский ансамбль «Стражей Галактики» выказал поддержку режиссёру Джеймсу Ганну.

По словам звёзд Голливуда, они не защищают шутки, написанные им много лет назад. Однако они верят в искренность его извинений и в то, что «тема искупления ещё не была так важна как сейчас».

«Он дал нам возможность помочь ему рассказать историю изгоев, которые находят искупление — он изменил наши жизни навсегда… Каждый из нас с нетерпением ждёт ещё одной совместной работы с нашим другом Джеймсом. Его история далеко от завершения», — говорится в письме.