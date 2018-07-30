Фестиваль водных фонариков впервые пройдет в Черкесске в начале августа

ЧЕРКЕССК, 30 июля. / ТАСС /. Сотни светящихся лилий, кувшинок и лотосов запустят одновременно участники первого фестиваля водных фонариков в Черкесске, который состоится 12 августа в крупнейшем парке города, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии столицы Карачаево-Черкесии.

"Самый романтичный фестиваль страны доберется до Черкесска, он пройдет 12 августа в парке «Зеленый остров». Главным событием станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча. В этот день парк превратится в настоящий сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий", — говорится в сообщении.

На фестивале также состоится шоу-программа со световым представлением и выступлением известных скрипачей и саксофонистов города, а для самых юных гостей пройдут различные конкурсы.

"Все, кто давно мечтал признаться в любви, смогут отправить сообщения на «горячую линию», которая будет работать в этот день, и их озвучат прямо со сцены", — отметили в пресс-службе.

В 2018 году фестиваль водных фонариков пройдет в более чем 250 городах России. Впервые он был проведен пять лет назад в Санкт-Петербурге.