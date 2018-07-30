Архив французского артиллериста

Московский фотограф вернул из небытия фото времен Первой мировой войны

Уникальный архив старинных негативов столичный фотограф Артур Бондарь обнаружил случайно, заглянув, оказавшись в Париже, в одну из местных антикварных лавок.

— В самой обычной лавке старьевщика, в комнате с большой надписью «все по 25 евро», я наткнулся не несколько коробок с негативами, — рассказывает Артур Бондарь. — Приглядевшись, я понял, что передо мной очередной военный фотоархив времен Первой мировой, и я немедленно его купил.

— Все фотографии прекрасно сохранились. Я их лишь очистил от пыли и отсканировал, — рассказал Артур Бондарь. — Еще лет десять назад подобные архивы лежали по домам у пожилых ныне потомков участников Первой мировой. После ухода их обладателей из жизни, архивами стали распоряжаться их дети, которые принялись распродавать фотографии старьевщикам, не осознавая их реальной ценности. Думаю, что этот этап скоро закончится — и тогда уже мы вряд ли сможем узнать что-то новое о жизни тех лет. А пока архив француза хранится у московского фотографа и ждет своей выставки.