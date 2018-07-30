Минтранс предложил вернуться к старым правилам провоза ручной клади на самолётах

Минтранс предлагает исключить из перечня вещей, которые подлежат взвешиванию перед проносом на борт воздушного судна, костыли, цветы, портфели, дамские сумочки и ряд других предметов. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство считает необходимым вернуть прежнюю редакцию правил перевозки ручной клади, исключив из нормы бесплатного провоза в пять килограммов ряд предметов. В указанный лимит не должны включаться костыли, цветы, портфели и дамские сумочки, верхняя одежда, костюмы в портпледе, детское питание для ребёнка на время полета, устройства для перевозки детей, лекарства, трости и кресла-коляски.

Сейчас установленная законом норма бесплатного провоза ручной клади на авиалайнере составляет пять килограммов. До ноября 2017 года в правилах указывались предметы, исключенные из взвешивания. Новая редакция не делает никаких исключений для взвешивания ручной клади.

Ранее «Клопс» опубликовал советы для путешественников, как взять с собой нужные вещи и на законных основаниях не платить за багаж.