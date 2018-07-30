Volkswagen Polo Drive на фестивале «Вдохновение»

С 20 июля по 5 августа территория ВДНХ превратилась в тематическую площадку для фестиваля «Вдохновение». Семейные пары вместе с детьми получили возможность окунуться в глубокий мир театра — главную тему фестиваля в этом году.

Особенность фестиваля «Вдохновение» состоит в том, что каждый год его программа посвящена одному жанру или одной важной теме в искусстве, а афиша представляет актуальные, необычные и масштабные произведения, открывает разные грани выбранного направления.

Марка Volkswagen не прошла стороной это яркое событие и представила необычный арт-объект, центром которого является автомобиль Polo в комплектации Drive. За автомобилем расположена кинетическая стена с зеркальными панелями, которые двигаются в рамках запрограммированной траектории, преломляя пространство и позволяя сделать уникальные фотографии с обеих сторон.

Такая необычная конструкция притягивала взгляды всех участников фестиваля. Особенно ей интересовались самые юные поклонники марки, но не обходили стороной и взрослые.

Желающие испытать Volkswagen Polo на дороге, записывались на тест-драйв к ближайшему дилеру. Поэтому АВТОПРЕСТУС с нетерпением ждет гостей, чтобы разделить эмоции от мероприятия и показать автомобиль в действии.

Запишитесь на тест-драйв и вы!

Узнать все подробности о Volkswagen Polo или задать интересующие вопросы, вы можете по телефону: +7 (495) 232-23-32.

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