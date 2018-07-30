Ещё
Volkswagen Polo Drive на фестивале «Вдохновение»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Volkswagen Polo Drive на фестивале «Вдохновение» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
С 20 июля по 5 августа территория ВДНХ превратилась в тематическую площадку для фестиваля «Вдохновение». Семейные пары вместе с детьми получили возможность окунуться в глубокий мир театра — главную тему фестиваля в этом году.
Особенность фестиваля «Вдохновение» состоит в том, что каждый год его программа посвящена одному жанру или одной важной теме в искусстве, а афиша представляет актуальные, необычные и масштабные произведения, открывает разные грани выбранного направления.
Марка Volkswagen не прошла стороной это яркое событие и представила необычный арт-объект, центром которого является автомобиль Polo в комплектации Drive. За автомобилем расположена кинетическая стена с зеркальными панелями, которые двигаются в рамках запрограммированной траектории, преломляя пространство и позволяя сделать уникальные фотографии с обеих сторон.
Такая необычная конструкция притягивала взгляды всех участников фестиваля. Особенно ей интересовались самые юные поклонники марки, но не обходили стороной и взрослые.
Желающие испытать Volkswagen Polo на дороге, записывались на тест-драйв к ближайшему дилеру. Поэтому АВТОПРЕСТУС с нетерпением ждет гостей, чтобы разделить эмоции от мероприятия и показать автомобиль в действии.
Запишитесь на тест-драйв и вы!
Узнать все подробности о Volkswagen Polo или задать интересующие вопросы, вы можете по телефону: +7 (495) 232-23-32.
Обратный звонок
АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17  www.autoprestus.ru
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов4
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры3
Самые страшные фильмы2
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»18
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
10:32
Что готовы делать актеры, чтобы сняться в кино
Кино
03:00
Кто спас «Рабу любви»
Кино
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение