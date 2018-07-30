Почему тимуровское движение в СССР стало популярнее пионерской организации

Это движение пользовалось огромной популярностью у советской детворы, чему немало способствовал фильм «Тимур и его команда», вышедший в 1940 году вслед за одноименной повестью А. Гайдара . Тимуровцы в Великую Отечественную войну оказали неоценимую помощь советским гражданам в тылу. [С-BLOCK]

По сообщению кандидата исторических наук А. Н. Балакирева, занимающегося историей тимуровского движения, в СССР его активная деятельность в начале 1941 года — после публикации в «Пионерской правде» повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» о пионерах-добровольных помощниках нуждающихся (сегодня так бы назвали волонтеров) и выхода в 1940 году одноименного фильма. Миллионы детей пионерского возраста приняли участие в этом советском волонтерском движении, просуществовавшем в республиках СССР и в некоторых зарубежных странах соцлагеря фактически до распада Советского Союза. Доктор исторических наук профессор В. А. Кудинов считает, что, хотя и тимуровское движение и называлось пионерским, пионером-тимуромцем в нем к началу войны был лишь максимум каждый четвертый из 20 миллионов детей пионерского возраста. Владимир Андреевич приводит данные о том, что из-за формализма в организации работы многие дети массово выходили из рядов пионерии, но вместе с тем продолжали участвовать в тимуровском движении. К 1945 году, по информации В. А. Кудинова, тимуровцами в СССР были порядка 3 миллионов человек. [С-BLOCK]

Как отмечают отечественные историки, летом 1941 года тимуровское движение охватило уже весь СССР. А. Н. Балакирев в своей научной работе по исследованию данной организации приводит статистику, характеризующую разницу отношений детей к пионерии и тимуровцам на примере Бурятии: там за войну количество пионеров сократилось в 5 раз, а численность тимуровских организаций, напротив, увеличилась в 3 раза и достигла 25 тысяч человек. Движение тимуровцев в Великой Отечественной войне пользовалось большим авторитетом у советских детей, поскольку было связано с конкретной работой — тимуровцы ухаживали за семьями фронтовиков, пожилых людей — кололи им дрова, носили воду, собирали золу и куриный помет для парников, деньги и облигации для строительства советского вооружения, шествовали над госпиталями, выступали перед ранеными с концертами… Как писал А. Н. Балакирев, только в Челябинской области в 1942 — 1943 годах насчитывалось свыше 3 тысяч тимуровских команд общей численностью 28 тысяч человек, дети заботились о 15 тысячах семей фронтовиков. В Хабаровском крае порядка тысячи команд тимуровцев занимались ремонтом жилья семей воевавших на фронтах ВОВ, помогали в воспитании маленьких детей, пололи огородные посадки и собирали выращенный урожай, заготавливали дрова. В Воронежской области во время войны действовало более 50 тысяч тимуровцев. [С-BLOCK] В начале 1942 года в СССР состоялись тимуровские слеты, где подводились итоги работы этих организаций по стране. Особую благодарность заслужили добровольные помощники комсомольцев, действовавшие в блокадном Ленинграде. В осажденном городе функционировали 753 команды с 12 тысячами тимуровцев. Ленинградские тимуровцы также заботились о семьях фронтовиков, пенсионеров и инвалидов, отоваривали для них продовольственные карточки, заготавливали топливо и убирали квартиры. [С-BLOCK]

По окончании Великой Отечественной движение тимуровцев было официально объявлено «подвидом» пионерской деятельности, как, к примеру, организация «красных следопытов» и больше никогда не упоминалось как самостоятельное — по версии современных историков, у властей появились серьезные опасения по поводу того, что тимуровцы станут популярнее пионеров, чего с идеологической точки зрения допустить было нельзя. После войны тимуровцы, помимо привычной помощи семьям фронтовиков, инвалидов и пенсионеров, вместе с «красными следопытами» занимались изыскательской и краеведческой деятельностью — искали и впоследствии облагораживали места захоронений советских военнослужащих на территории СССР, восстанавливали боевые биографии своих земляков и целых воинских подразделений. [С-BLOCK] В 60-х годах тимуровцы вели активную поисковую работу по изучению творчества Аркадия Гайдара. Во многом благодаря тимуровцам были открыты мемориальные музеи автора «Тимура и его команды» в Арзамасе и Льгове, советские волонтеры собрали средства на библиотеку-музей писателя, открывшуюся на Украине в г. Канев. В 70-х годах редакция журнала «Пионер» выступила инициатором создания штаба Тимура и его команды, который возглавил редактор издания С. А. Фурин. По подсчетам Фурина, на тот момент в тимуровцах состояло свыше 5 миллионов советских детей (20% от общего количества). Штаб Тимура провел два всесоюзных слета — в «Артеке» и в Черкассах, рядом с тем местом, где писатель погиб.