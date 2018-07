Почему все массово выпрыгивают из машин под песню Дрейка? Самый популярный флешмоб!

В конце июня у Дрейка (31) вышел альбом Scorpion, который побил все рекорды по прослушиваниям: всего за день его скачали 132 миллиона человек, а за неделю он собрал уже 1 миллиард прослушиваний.

Всего в альбоме 25 треков: дуэты с Jay-Z, Ty Dolla $ign и даже неизданная песня Майкла Джексона . А еще в одной из песен нового альбома Дрейк признался, что у него есть ребенок! В общем, Scorpion полон сюрпризов. Но больше всего пользователи Сети обсуждают песню In My Feelings.

https://www.youtube.com/watch?v=e8XTykBPMR8

В припеве этого трека Дрейк поет: «Keke, do you love me? Are you riding?» (Кики, ты меня любишь? Ты уже едешь?). Фанаты подумали, что рэпер таким образом пытается признаться в своих чувствах бывшей девушке и решили ему помочь!

https://www.youtube.com/watch?v=0ISd-HCKwCE

Поклонники Дрейка по всему мир запустили так называемый #InMyFeelingsChallenge: под песню любимого исполнителя они на ходу выходят из автомобиля, танцуют, крутят воображаемый руль и показывают, как бьется сердце, двигаясь параллельно с машиной. А водитель в это время как раз записывает видео.

Кстати, журналисты PopBuzz выяснили, что Кики — прозвище девушки по имени Кешиа Шанте, с которой Дрейк встречался в Торонто несколько лет назад. Но сейчас у нее есть парень.

Изначально флешмоб запустил американский комик Shiggy. Он выложил в своем Instagram видео, на котором танцует на дороге, пока рядом едут машины. Позже пользователи Сети его усложнили и стали делать те же движения уже во время движения автомобиля.

https://www.instagram.com/p/BkoUbKJhFFz/?taken-by=theshiggyshow

Сейчас в Instagram по хэштегу #InMyFeelingsChallenge можно найти практически 400 тысяч постов! В нем поучаствовала и давняя подруга Дрейка Милли Бобби Браун (14).

https://www.instagram.com/p/BlW_0wSlLA6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_loading_state_control

Правда, многие уверены, что такой флешмоб опасен, потому что люди могут пострадать или погибнуть. Испанские полицейские даже выложили соответствующее предупреждение на официальном сайте ведомства. «Подростки не должны выполнять челлендж #InMyFeelings в транспортном средстве. Автомобиль не игрушка, используйте его ответственно», — написали они.

А полицейские из города Боадилья-дель-Монте выложили в Twitter видео неудачных попыток людей, которые при участии во флешмобе получали травмы.

https://twitter.com/policiaboadilla/status/1020338148663021568?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1020338148663021568&ref_url=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2018%2F07%2F24%2Finmyfeelings%2F Кстати, в челлендже поучаствовали даже животные! И, кажется, они собирают больше просмотров, чем любое другое видео.

https://www.youtube.com/watch?v=aLS04cySPEo

