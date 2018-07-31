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Гостей фестиваля «Нашествие» ждет теплая погода
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Гостей фестиваля «Нашествие» ждет теплая погода 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Тверская неделя
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в районе проведения фестиваля «Нашествие» в Завидово Тверской области в начале августа составит 23-28 градусов, к концу мероприятия могут пойти дожди, сообщил на пресс-конференции во вторник и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
"Будет музыкальный фестиваль в Завидово проводиться — «Нашествие». Преобладающие температуры этого времени (3-5 августа) по региону Завидово — 23-28 градусов. В начале мероприятия будет более сухая погода, сухо и жарко, а в последние пару дней повышается вероятность дождей, что связано с выходом циклона с северо-востока", — сказал Киктев.
Фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года. В этом году он состоится с 3 по 5 августа.
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