Гостей фестиваля «Нашествие» ждет теплая погода

МОСКВА, 31 июля. / ТАСС /. Температура воздуха в районе проведения фестиваля «Нашествие» в Завидово Тверской области в начале августа составит 23-28 градусов, к концу мероприятия могут пойти дожди, сообщил на пресс-конференции во вторник и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев

"Будет музыкальный фестиваль в Завидово проводиться — «Нашествие». Преобладающие температуры этого времени (3-5 августа) по региону Завидово — 23-28 градусов. В начале мероприятия будет более сухая погода, сухо и жарко, а в последние пару дней повышается вероятность дождей, что связано с выходом циклона с северо-востока", — сказал Киктев.

Фестиваль «Нашествие» проходит с 1999 года. В этом году он состоится с 3 по 5 августа.