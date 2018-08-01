«Русские витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале «Нашествие»

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит на рок-фестивале «Нашествие-2018», который пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Более 40 интерактивных зон и развлекательных площадок откроется на фестивале «Нашествие-2018». Гостей ждет авиашоу от «Русских витязей» и выставка военной техники, показы российских фильмов, лекция космонавта Сергея Рязанского , культурные, спортивные и образовательные мероприятия", — сказали в пресс-службе.

Власти уточнили, что авиашоу в этом году продлится два дня — субботу и воскресенье. «Знаменитая на весь мир шестерка „Русских витязей“ исполнит программу, в которую войдут групповые вращения вокруг продольной оси в пилотажном порядке „клин“, двойной боевой разворот, „ухо“, „бочка“ и другие полюбившиеся публике фигуры высшего пилотажа», — пояснили в пресс-службе.

Среди других мероприятий культурного и образовательного блока — вечер современной поэзии, викторины, посвященные кино и музыке. Мастер-классы проведут член сборной России по фехтованию Дмитрий Ригин , бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в этом же виде спорта Ольга Кочнева . В спортивную часть вошли турниры по пляжному футболу и волейболу, фрисби, утренняя зарядка, фитнес и другие. По данным властей Тверской области, на «Нашествии» ожидается около 200 тысяч гостей, безопасность будут обеспечивать более 2 тыс. человек.

"В этом году по сравнению с предыдущим до 14 единиц увеличено количество въездов на стоянки, которых также стало больше — четыре. Предусмотрено укрепление территорий щебнем, дежурство эвакуационной техники. Станет больше входных групп для зрителей, продуманы логистические и другие решения для безопасности и комфорта участников фестиваля. Организована санитарная противоклещевая обработка территории, отбор проб воды, скос травы, уборка", — добавили в пресс-службе.

Отказ артистов от «Нашествия»

Ранее от выступления на «Нашествии» отказались коллективы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и Distemper. Большинство из них объяснили свое решение размещением на территории фестиваля экспозиции Минобороны РФ . В конце июля о том, что не будет участвовать в фестивале, также заявила певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Организаторы пояснили, что с артисткой шли переговоры, однако о ее отказе было известно еще месяц назад.

По словам организаторов фестиваля, «Нашествие» является мультиформатным мероприятием, этим обусловлена экспозиция современной боевой техники и вооружения российской армии, которая пользуется большим вниманием гостей и участников фестиваля. Минобороны более пяти лет выступает партнером фестиваля.

"Нашествие" ежегодно собирает в Тверской области лучших отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Ожидается, что в этом году на трех сценах фестиваля выступят 150 музыкальных групп. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа, интеллектуальные игры и лекции от известных людей. Всего на «Нашествии-2018» будет работать свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок.