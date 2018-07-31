Стильно, дерзко, молодежно: Надежда Сысоева и ее муж повеселились на вечеринке с звездами Холостяка 

Звезды отправились в Центральный Парк Культуры и Отдыха им. Горького.
В этот викенд на территории Центрального Парка Культуры и Отдыха им. Горького в Москве прошел трехдневный музыкальный фестиваль Park Live.
34-летняя актриса Надежда Сыосева и ее супруг, 48-летний продюсер Илья Бачурин, посетили вечеринку. Среди гостей зоны Johnnie Fizz Bar были также замечены Артем Королев, Любовь Аксенова, Анфиса Черных, Сюзанна Варнина, Мальбэк и другие знаменитости и блогеры.
Гости наслаждались прохладительными напитками, ели мороженое, а некоторые — сделали blind tattoo.
Фото: архивы пресс-служб￼