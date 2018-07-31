Усадьба Гребнево. Конец злоключениям

Мало найдется в России усадеб, история которых складывалась бы счастливо и безоблачно. Но Гребневу как-то уж особенно не везло. Причем, начиная ещё с позапрошлого века. Если Кусково и Архангельское, Останкино и Абрамцево, Остафьево и Мураново к роковому рубикону 1917 года подошли в статусе «дворянских гнезд», до краёв наполненных сокровищами искусства, пребывающих в заботливых руках исконных владельцев, то Гребнево влачило не слишком завидную участь лечебного учреждения.

За год до начала Первой мировой войны усадьбу купил известный в Москве врач Фёдор Александрович Гриневский, устроив там загородный санаторий. Вскоре это заведение стало очень популярным у состоятельной столичной публики, лишившейся из-за начала военных действий возможности поправлять здоровье в Европе. В частности, здесь набирались творческих сил поэт Константин Бальмонт , режиссёр Евгений Вахтангов и прима МХТ Ольга Леонардовна Книппер-Чехова . Кстати, сам Александр Фёдорович приходился троюродным братом автору «Алых парусов». Правда, в Гребневе Александр Грин никогда не бывал — связь между двумя ветвями старинного шляхетского рода оборвалась ещё во времена его отца, сосланного за участие в польском восстании 1863 года в Тобольск. Фото: wikiznanie.ru Санаторий был оснащён по последнему слову медицины начала ХХ века, но о былом великолепии усадьбы к тому времени напоминали уже только стены — больше полувека она переходила от одного именитого купеческого семейства к другому. В те времена окрестности Щёлково из-за обилия шёлковых мануфактур именовались не иначе как «русским Лионом». Продукция гребневской фабрики купцов Кондрашовых в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве «за отличное качество мебельного шёлка и фасонных материй, соединённое с изяществом и вкусом», получила право изображать на своих торговых ярлыках государственный герб.

В руки оборотистых предпринимателей роскошное имение попало по воле Сергея Михайловича Голицына: бездетный князь завещал его своему племяннику, но вскоре понял, что наследник имения не оправдает возложенных на него надежд. Имея возможность сделать блестящую дипломатическую карьеру, Фёдор Голицын бросил службу, тайно перешёл в католичество и отказался вернуться на родину. Разгневанный дядюшка, и без того не жаловавший Гребнево, перевёз мебель и фамильные коллекции в любимое Влахернское-Кузьминки, и после неудачной попытки сдать имение в наём, продал его. Фото: vmikhailuk.livejournal.com Так закончилась дворянская эпоха в Гребневе. Эпоха, в которую вписано немало важных для российской истории имён. Боярин Богдан Бельский, племянник всесильного Малюты Скуратова , приближённый Ивана Грозного — царь умер за игрой в шахматы со своим верным слугою. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой вместе с Дмитрием Пожарским Кузьмой Мининым , освобождавший Москву от польского нашествия и удостоенный за это звания «Спаситель Отечества». Иван Юрьевич Трубецкой, сподвижник Петра I, которому была поручена охрана пленённой царевны Софьи. Дмитрий Михайлович Голицын , на средства которого в Москве была основана больница для бедных, существующая и поныне в составе знаменитой Первой градской.

Считается, что именно в Гребневе Михаил Михайлович Херасков (в ту пору имением владела его матушка Анна Дмитриевна, во втором браке Трубецкая) завершил работу над самым на тот момент масштабным произведением отечественной словесности — поэмой «Россиада», посвящённой взятию Казани Иваном Грозным. В парке усадьбы бил источник, которому Гаврила Романович Державин, не раз здесь бывавший, посвятил стихотворение «Ключ»: Творца бессмертной «Россиады», Священный Гребеневский ключ, Поил водой ты стихотворства. Фото: rusplt.ru . Михаил Херасков

Где теперь тот вдохновенный источник? И это, увы, далеко не единственная утрата. Впрочем, будем справедливы — в советское время с усадьбой обращались достаточно бережно. В 1919 году её национализировали и перепрофилировали в санаторий для больных туберкулёзом, присвоив имя выдающегося Николая Александровича Семашко — одного из создателей советской системы здравоохранения. Впоследствии тут размещался Щёлковский техникум электровакуумных приборов, затем подсобное хозяйство работавшего на оборону НИИ «Платан». Все «владельцы» содержали усадьбу, объявленную в 1960 году памятником истории и архитектуры, в надлежащем порядке. В конце 80-х здесь открылся историко-культурный центр, проводивший выставки и концерты, началась реставрация.

Всё рухнуло с наступлением 90-х. Финансирование центра было прекращено. Реставрационные работы остановлены, а вскоре во дворце при неясных обстоятельствах вспыхнул пожар, уничтоживший не только внутреннее убранство, но даже перекрытия и крышу. Изувеченная усадьба горела ещё дважды — в 2007 и 2009 годах и в настоящее время большая часть сооружений представляет собой живописные развалины. Фото: ok.ru. Андрей Ковалёв

И вот, наконец, свершился, казавшийся уже совершенно невозможным, счастливый поворот. Усадьба была выставлена на аукцион «Исполнительной дирекцией Министерства культуры РФ». Главное условие — новый владелец обязан восстановить памятник в течение семи лет с соблюдением всех реставрационных требований. Почти три года не находилось желающих вернуть этим руинам былое величие. Однако в мае этого года Гребнево приобрёл музыкант и предприниматель Андрей Ковалёв. О том, что ожидает жемчужину усадебной архитектуры в самом ближайшем будущем, Андрей Аркадьевич рассказал нашему порталу:

— О том, что усадьба Гребнево выставлена на продажу я узнал совершенно случайно. Съездил, посмотрел и… влюбился буквально с первого взгляда. Но решение о покупке принял не сразу, понимая, какая это огромная ответственность — вернуть этот некогда прекрасный ансамбль к жизни. Сейчас главное провести первоочередные противоаварийные работы. Затем объявим тендер на создание проекта реставрации. На его разработку и согласование уйдёт не менее двух лет. Ну, а дальше — самое сложное: шаг за шагом вернуть этому архитектурному шедевру исторический облик и вписать в него всё необходимое для того, чтобы Гребнево стало современным культурным и туристическим центром. Здесь будет музей истории самой усадьбы, экспозиции старинных экипажей и оружия, выставочные пространства. Предстоит привести в порядок Барский пруд, восстановить пейзажный парк на островах и регулярный французский парк, некогда существовавший вокруг дворца. Будем устраивать музыкальные фестивали и фестивали реконструкторов, проводить для детей мастер-классы старинных ремёсел. Мне хочется, чтобы в Гребнево приезжали целыми семьями и никому здесь не было бы скучно. Фото: istra-da.ru. Евгений Соседов

Евгений Соседов, председатель Совета Московского областного отделения ВООПИК: — То, что Гребнево наконец обрело владельца, готового затратить немалые средства на его восстановление, можно только приветствовать. Любое разумное использование памятника предпочтительнее, чем его полное разрушение, а именно такая участь ожидала его в недалёкой перспективе. Важно только, чтобы при этом было сохранено как можно больше подлинных элементов, а это задача очень непростая, учитывая, что усадьба практически лежит в руинах. И, чтобы на месте памятника истории не вырос новодел, разработкой и осуществлением проекта его реставрации и приспособления к современным потребностям должны вести профессионалы — архитекторы, инженеры, исследователи усадебного наследия — имеющие и соответствующий опыт работы с ансамблями такого масштаба и уровня, и надежную репутацию среди градозащитников. Второе в данном случае, не менее важно, чем первое. Контроль за ведением реставрационно-восстановительных работ согласно закону будет осуществлять Главное управление культурного наследия Московской области. Не менее строгим должен быть и последующий контроль за тем, что будет происходить в возрожденной усадьбе, которая, напомню, остается памятником культуры федерального значения: проводимые там мероприятия не должны приводить к нарушению охранных обязательств, включая искажение облика объекта или разрушительных нагрузок на отдельные элементы или весь ансамбль в целом.

Фото: lifeisphoto.ru Гребневу, можно сказать, повезло, чего не скажешь о десятках тысяч памятников, стоящих у черты полного разрушения. Спасти их могла бы продуманная и оперативно осуществлённая государственная программа по консервации гибнущего архитектурного наследия. Рассчитывать на то, что в ближайшее время удастся изыскать в госбюджете необходимые для их реставрации суммы не приходится. Нужным количеством меценатов мы тоже, увы, не располагаем. Консервация, предполагающая проведение первоочередных противоаварийных работ, возведение временных крыш и других защитных сооружений, обеспечит памятникам возможность дождаться лучших времён, без которых памятники в нашем климате разрушаются очень быстро. В законсервированном же виде они простоят еще не одно десятилетие и получат шанс дожить до лучших времён. Параллельно необходимо развивать частно-государственное партнёрство и создавать условия, при которых бизнес будет заинтересован вкладывать средства в восстановление памятников. Однако пока проблемы сохранения исторического и культурного наследия находятся слишком далеко от центра внимания государства.