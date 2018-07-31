Реклама онлайн-казино: заплатят ли Гуф и Витя АК-47 штраф

Ответственность для актеров и певцов, снимающихся в рекламе онлайн-казино, должна быть ужесточена. С такой инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков . Речь, в первую очередь, идет о роликах с участием рэперов Вити АК-47, Гуфа Владимира Селиванова , которые стали очень популярны в Сети, разошлись на цитаты и превратились в мемы. Портал Москва 24 разобрался, кто и за что должен платить штрафы, и изменит ли предложение Исакова ситуацию на рекламном рынке.

Борьба с онлайн-казино и игорными порталами ведется в России уже давно. А вот «звезды» подобной рекламы ранее под пристальное наблюдение властей не попадали. Но ролики нелегальных сайтов, которые по своей популярности стали превосходить фильмы и сериалы, перед которыми их показывают, наконец привлекли внимание. И это неудивительно.

Например, по итогам первой половины 2018 года одно из онлайн-казино стало крупнейшим рекламодателем рунета, обогнав многие международные компании и интернет-холдинги. Согласно подсчетам Mediascope, в России каждый пятый взрослый человек посмотрел ролик данного игрового портала.

Качество этой рекламы тоже вышло на новый уровень. Фактически ролики превратились в тематический клип конкретной звезды. Даже пародии на такие видео набирают в Сети сотни тысяч просмотров. А ролик, обыгрывающий эту рекламу, с участием самого Вити АК-47 и Ивана Урганта показали в вечернем эфире одного из центральных каналов.

Но действительно ли Витя АК-47, актер Владимир Селиванов и другие нарушили закон, снявшись в рекламе онлайн-казино?

Что говорит закон

Нарушение норм части 1 статьи 27 ("Реклама основанных на риске игр, пари") Закона о рекламе Ролики онлайн-казино по закону относятся к рекламе «основанных на риске игр, пари». А она, прежде всего, не должна создавать впечатление, что игра на указанных сайтах является способом заработка, способом получения иного дохода или способом получения средств к существованию вообще (пункт 2). Во-вторых, ролики не должны преувеличивать вероятность получения выигрыша или преуменьшать степень риска (пункт 3). Также в рекламе не стоит утверждать, что игра в казино имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального или личного успеха (пункт 5). И, наконец, по закону, в принципе, запрещено использовать образы людей (пункт 8), как произошло с Витей АК-47, Гуфом и остальными.

Отсутствие требований части 5 статьи 27 Закона о рекламе Создатели роликов, однако, не использовали контент, который должен присутствовать в рекламе такого рода. Речь идет об указании на сроки розыгрышей призов в процессе проведения игр, также не отражена информация об организаторе этих мероприятий, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей.

Нарушение требований подпункта «б» пункта 1 части 2.2 статьи 27 Закона о рекламе Рекламные ролики онлайн-казино часто распространяются в интернете с нарушением требований указанной части Закона о рекламе. Она гласит, что видео такого характера может распространяться на сайтах, которые: либо зарегистрированы в качестве сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера; либо являются официальными сайтами общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг; либо владельцем которых является учредитель телеканала спортивной направленности.

Кто несет ответственность

Эдуард Исаков рассказал, что сегодня уже есть закон, который может наказать звезд за съемки в подобной рекламе. Из-за подобной деятельности знаменитости попадают под статью 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И грозит им административный штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Однако, по словам сенатора, эта сумма ничтожна в сравнении с гонорарами, которые исполнители и актеры могут получить за съемки в подобных роликах. «Мне кажется, внеся необходимые поправки в законодательные акты, актеры рекламы онлайн-казино задумаются, какой стоит продукт продвигать, а какой нет, — поделился Исаков. — Особенно после многодневных исправительных работ. Таким образом, спрос на азартные игры может снизиться».

Очевидно, что ролики, рекламирующие запрещенные в России онлайн-казино, в принципе, являются противозаконными. Но, по мнению юриста Федора Кравченко, незаконна в данном случае и позиция сенаторов. Артист, играющий определенную роль, не важно, в каком аудиовизуальном произведении — рекламном ролике или фильме, не может знать, что из этого получится. Из одного и того же исполнения роли можно сделать рекламу казино, клип или что-либо еще. Изготовитель произведения, после того, как артист сделал свою работу, может продолжать использовать кадры.

Более того, рекламопроизводитель может нести ответственность только в том случае, если нарушение допущено по его вине. Но даже продакшн-компания, снимая ролик, может не знать, в какой среде будет использоваться этот материал. Ведь видео может быть предназначено для просмотра в другой стране, где игорная деятельность не запрещена законом.

В основном закон нарушают рекламораспространители, которые позволяют вирусным роликам онлайн-казино размещаться на своих площадках. А режиссеры, продюсеры и, тем более, актеры находятся от этого в стороне.

Однако председатель Молодежного парламента Мария Воропаева считает, что ответственность за такую рекламу должны нести все граждане, принимающие участие в ее создании. Действительно ли артисты не знали, какой продукт получится в итоге, подписывая договоры о неразглашении с заказчиками? По словам Воропаевой, звезды должны понимать последствия рекламных роликов такого рода.

Почему мы видим рекламу онлайн-казино

Как реклама запрещенных в России онлайн-казино постоянно доходит до своих зрителей? Этому феномену есть несколько объяснений. Во-первых, некоторые площадки идут на осознанное нарушение закона, позволяя указанным роликам «гулять» по их страницам. А иногда эта реклама зашивается в видеоролики вирусного характера или в контент и материалы блогеров. В таком случае площадка сама должна бороться с запрещенными материалами, однако, вычистить их до конца получается не всегда. И, наконец, некоторые платформы, на которых можно увидеть такую рекламу, просто не обязаны подчиняться законодательству Российской Федерации.

"Если бы существовала устойчивая практика, в рамках которой взыскивались бы эти штрафы со звезд за съемку в рекламе онлайн-казино, и мы видели, что одну и ту же звезду оштрафовали пять раз, а она платит и продолжает сниматься, тогда был бы смысл говорить о том, что закон нужно сделать строже. Но такого нет. Сейчас можно увеличить штраф, и тогда ситуация станет совсем непредсказуемой. Закон всегда должен стремиться к тому, чтобы юрист мог проанализировать действия человека и ответить, есть ли нарушения или нет. Ужесточение наказания при отсутствии практики просто приведет к тому, что все будут бояться, но никто не будет знать, в какой ситуации закон нарушен, а в какой нет", — заключает Кравченко.

Анастасия Павелко