Дойти до ножа: как спастись от семейного насилия

Три девушки 17, 18 и 19 лет подозреваются в убийстве своего отца. По их словам, отец постоянно избивал сестер, и в день убийства первый напал с ножом, а они защищались. В чем причины семейного насилия и был ли выбор у девушек, читайте в материале портала Москва 24.

Психологи отмечают, что насилие в семье может длиться довольно продолжительное время. Печальную статистику приводит и МВД : от домашнего насилия страдает каждая третья женщина в семье. В большинстве случаев женщины молчат, пока не попадают в больницу с ножевыми ранениями, с переломами и гематомами. А если говорить про детей, то, по статистике, более двух миллионов малышей и подростков в семье регулярно подвергаются насилию.

Семейная обстановка и страх По словам врача-психотерапевта высшей категории, научного сотрудника центра психического здоровья РАМН Александра Федоровича, часто к печальным последствиям приводит накаленная до предела психологическая обстановка в семье. Плюс, могут повлиять и психологические расстройства.

В свою очередь, психолог-консультант Илья Шабшин добавил, что, как правило, насилие в семье держится на почве страха. И в большинстве случаев сексуальное насилие над девочками подросткового или детского возраста совершает именно кто-то из родственников. «Как правило, насильник запугивает жертв и говорит, что вам никто не поверит, во-вторых, если расскажете, то будет еще хуже. В таких случаях вообще нет особо доверительных отношений между детьми и старшим поколением», — сказал он.

Выбор есть Психолог Ольга Маховская уверена, что у жертв насилия всегда есть выбор: обратиться в полицию, позвонить в общественную организацию или написать неравнодушным в интернете. «В Москве множество правозащитных организаций», — уточнила она, добавив, — «это и большая армянская диаспора и армянская церковь, женские организации и полиция».

По ее словам, в ситуации с убитым отцом можно также говорить о подростковой женской агрессии со стороны жертв. «Мы натыкаемся все больше на тему подростковой женской агрессии, когда молодые девушки становятся опасными. Женская агрессия безудержнее и страшнее мужской, и женщины всегда идут до конца. Поэтому история не совсем однозначная», — пояснила собеседница портала Москва 24.

Что нужно делать, если вы подверглись семейному насилию:

вызвать скорую; зафиксировать синяки и ушибы; написать заявление в полицию.