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Рассказали о пещере, чае и подвесном мосте. Пять пермских гидов хотят стать лучшими в России
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Рассказали о пещере, чае и подвесном мосте. Пять пермских гидов хотят стать лучшими в России 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Екатерина Носкова знает всё о Кунгуре, его мостах и ледяной пещере
«Русское географическое общество» и телеканал «Моя планета» объявили конкурс на лучшего экскурсовода России. Из Пермского края на конкурс прислали работы уже пять человек. В случае победы они получат денежный приз в 100 тысяч рублей.
Конкурс «Лучший гид России» рассчитан как на профессионалов, так и на любителей, и даже детей. Работы принимаются в номинациях «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник» и «Гид-любитель». Если взрослые победители в качестве приза получат деньги, то юные — профессиональную технику для фото— и киносъемок.
Одна из заявивших о себе участниц — Татьяна Мальгина из Соликамска. В своем ролике она ведет рассказ о возрожденном Демидовском саде, который был заложен еще в 1748 году и был известен на весь мир.
В одном из роликов автор рассказывает о возрожденном в Соликамске Демидовском саде, который был заложен еще в 1748 году
— Долгое время я работала учителем, очень люблю общаться с людьми, — говорит Татьяна. — Этот интерес привел к тому, что я стала экскурсоводом ботанического сада имени Григория Демидова. На этом месте в советское время был пустырь. Возрождение сада началось в Соликамске в 90-е годы 20-го века. Сейчас здесь и английский коттеджный садик, и французский уголок, и редкие растения.
Еще одна участница конкурса Галина Шульгина из Чайковского рассказывает о красоте и достопримечательностях своего родного городка. А профессиональный гид из Кунгура Екатерина Носкова в своем ролике ведет рассказ об истории города Кунгура и о том, почему его называют «Чайная столица России».
— В городе есть подвесной мост, по скрипу которого кунгуряки угадывают погоду, — уточняет интересную деталь в своем сюжете жительница Кунгура.
Также на конкурс прислали свои работы сразу два экскурсовода-профессионала «Кунгурской ледяной пещеры». Мария Степина утверждает, что гипсовых экскурсионных пещер в мире не так уж и много, и Кунгурская — одна из них, а Дмитрий Терещенко называет пещеру «спелеокосмосом». Для съемок он даже надел исторический костюм и сыграл роль первооткрывателя пещеры Иоганна Гмелина.
Кунгурская
пещера полна тайн и интересных природных явлений
Любой пермяк и житель Пермского края может принять участие в конкурсе и рассказать не только о музее и городе, но и просто о своей улице или старом храме в поселке. Работы принимаются как от профессионалов, так и любителей. Приветствуются позитив, интересные факты и креативный подход к подаче материала. Выбирать лучшие ролики будут телеведущий и музыкант Валдис Пельш, журналист канала «Моя планета» Анастасия Чернобровина, главный редактор «Моей планеты» Николай Табашников и ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, путешественник, бизнесмен, собиратель русских рецептов и член Географического общества британец Джон Уоррен. Работы принимаются до 20 августа.
4 августа в Ярославле пройдет ежегодный конкурс красоты «Мисс Волга — 2018». Участие в нем примет пермячка Юлиана Романова. Чем увлекается девушка, можно узнать в материале 59.ru.
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