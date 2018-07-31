Рассказали о пещере, чае и подвесном мосте. Пять пермских гидов хотят стать лучшими в России

Екатерина Носкова знает всё о Кунгуре, его мостах и ледяной пещере

Конкурс «Лучший гид России» рассчитан как на профессионалов, так и на любителей, и даже детей. Работы принимаются в номинациях «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник» и «Гид-любитель». Если взрослые победители в качестве приза получат деньги, то юные — профессиональную технику для фото— и киносъемок.

Одна из заявивших о себе участниц — Татьяна Мальгина из Соликамска. В своем ролике она ведет рассказ о возрожденном Демидовском саде, который был заложен еще в 1748 году и был известен на весь мир.

В одном из роликов автор рассказывает о возрожденном в Соликамске Демидовском саде, который был заложен еще в 1748 году

— Долгое время я работала учителем, очень люблю общаться с людьми, — говорит Татьяна. — Этот интерес привел к тому, что я стала экскурсоводом ботанического сада имени Григория Демидова. На этом месте в советское время был пустырь. Возрождение сада началось в Соликамске в 90-е годы 20-го века. Сейчас здесь и английский коттеджный садик, и французский уголок, и редкие растения.

Еще одна участница конкурса Галина Шульгина из Чайковского рассказывает о красоте и достопримечательностях своего родного городка. А профессиональный гид из Кунгура Екатерина Носкова в своем ролике ведет рассказ об истории города Кунгура и о том, почему его называют «Чайная столица России».

— В городе есть подвесной мост, по скрипу которого кунгуряки угадывают погоду, — уточняет интересную деталь в своем сюжете жительница Кунгура.

Также на конкурс прислали свои работы сразу два экскурсовода-профессионала «Кунгурской ледяной пещеры». Мария Степина утверждает, что гипсовых экскурсионных пещер в мире не так уж и много, и Кунгурская — одна из них, а Дмитрий Терещенко называет пещеру «спелеокосмосом». Для съемок он даже надел исторический костюм и сыграл роль первооткрывателя пещеры Иоганна Гмелина.

Кунгурская

пещера полна тайн и интересных природных явлений

Любой пермяк и житель Пермского края может принять участие в конкурсе и рассказать не только о музее и городе, но и просто о своей улице или старом храме в поселке. Работы принимаются как от профессионалов, так и любителей. Приветствуются позитив, интересные факты и креативный подход к подаче материала. Выбирать лучшие ролики будут телеведущий и музыкант Валдис Пельш , журналист канала «Моя планета» Анастасия Чернобровина , главный редактор «Моей планеты» Николай Табашников и ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ , путешественник, бизнесмен, собиратель русских рецептов и член Географического общества британец Джон Уоррен . Работы принимаются до 20 августа.

4 августа в Ярославле пройдет ежегодный конкурс красоты «Мисс Волга — 2018». Участие в нем примет пермячка Юлиана Романова. Чем увлекается девушка, можно узнать в материале 59.ru.