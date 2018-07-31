В баре Sean O’Neill’s Irish Pub заработал пивной кран с бесконтактной оплатой

Вендинговый аппарат позволяет посетителям самостоятельно наливать и оплачивать пиво.

Посетители могут выбрать нужный объем напитка — полпинты или пинту. При этом у клиента есть возможность остановить или запустить розлив с помощью дисплея. Заказ оплачивается бесконтактным способом — банковской картой, смартфоном или часами. Затем автомат печатает чек.

При этом автомат не способен проверить возраст посетителей. Представители паба рассказали The Village, что контроль осуществляется в «ручном» режиме: «Кран самообслуживания установлен на барной стойке в зоне работы барменов, официантов и администраторов. Контроль осуществляется силами персонала».

По словам представителя банка, пивной кран с бесконтактной оплатой позволяет сократить очереди в барах. Автомат уже протестировали во время чемпионата мира по футболу.

"Мы увидели похожие решения в Лондоне. Устройство установлено в пивном баре, и у посетителей нет необходимости стоять в очереди на стойке. Наше устройство дополнительно адаптировано под местные требования: реализована печать фискального чека или технический пролив без оплаты. В пиковые дни проходит 20–25 транзакций за вечер. Мы готовы предложить такой сервис барам по всей стране", — рассказали vc.ru в Сбербанке

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