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Безликий город, потрясающий океан: Слава Степанов опубликовал снимки Сиднея с высоты
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Безликий город, потрясающий океан: Слава Степанов опубликовал снимки Сиднея с высоты 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков из австралийского Сиднея.
«Сам по себе Сидней сильно, я бы сказал, безликий город — он аккуратный, правильный, чистый. Население там всё обеспеченное, образованное, интеллигентное — всё в этом плане как сказка, но безликое. Допустим, как фотографу навести фотоаппарат не на что. Это простые небоскрёбы, парки обычно. Единственное, что там привлекает внимание, наверное, из архитектуры — это оперный театр и мост Харбор Бридж. Остальное самое интересное — это океан», — рассказал НГС Слава Степанов.
Слава фотографировал Австралию в апреле.
В конце мая Слава Степанов публиковал ещё одну серию снимков из Австралии — тогда он продемонстрировал фотографии «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного Океана в Австралии.
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