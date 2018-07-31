Безликий город, потрясающий океан: Слава Степанов опубликовал снимки Сиднея с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал серию снимков из австралийского Сиднея.

«Сам по себе Сидней сильно, я бы сказал, безликий город — он аккуратный, правильный, чистый. Население там всё обеспеченное, образованное, интеллигентное — всё в этом плане как сказка, но безликое. Допустим, как фотографу навести фотоаппарат не на что. Это простые небоскрёбы, парки обычно. Единственное, что там привлекает внимание, наверное, из архитектуры — это оперный театр и мост Харбор Бридж. Остальное самое интересное — это океан», — рассказал НГС Слава Степанов.

Слава фотографировал Австралию в апреле.

В конце мая Слава Степанов публиковал ещё одну серию снимков из Австралии — тогда он продемонстрировал фотографии «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного Океана в Австралии.