Ещё
На Красном проспекте сломали забор с признаниями в любви к Новосибирску
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На Красном проспекте сломали забор с признаниями в любви к Новосибирску 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Возле кинотеатра Маяковского сломали красочный забор с граффити, созданный два года назад к 123-летию Новосибирска.
«Кто-то выломал часть раскрашенного забора. Прямо там, где слова «Не город красит человека, а человек — город». Очень жалко», — написала сегодня утром читательница в редакцию НГС.
Корреспондент НГС побывал на месте и убедился, что часть досок лежит на тротуаре. Редакция направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, что случилось с забором, планируется ли его восстанавливать и в какие сроки.
Патриотичные граффити возле кинотеатра Маяковского появились на специально сделанном заборе из плит летом 2016 года. Над созданием полотна работал новосибирский граффитист Егор Дубук. В центре композиции расположены более сотни рисунков, выложенных в виде мозаичной плитки.
«Собрали все плитки, которые жители и гости города рисовали два года назад, выбрали наиболее удачные и разместили их в виде коллажа», — рассказывал тогда Егор Дубук.
Кстати, недавно компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска. Сейчас по запросу «стрит-арт» на сайте 2gis.ru можно увидеть фотографии нескольких десятков уличных рисунков. Каждая работа сопровождается кратким описанием.
ngs.ru: последние новости
Безликий город, потрясающий океан: Слава Степанов опубликовал снимки Сиднея с высоты «Не побоялись перепачкаться»: балерины в пачках станцевали в цехе ТЭЦ-5 Жги и раздевай: репортаж с байк-фестиваля со стриптизом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов5
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры4
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съёмочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение