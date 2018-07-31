Монеточка выступит в Казани 29 сентября

Монеточка. Фото: vk.com/lisamonetka

Новый кумир подростков и одна из самых обсуждаемых российских певиц Монеточка даст концерт в Казани. Он состоится 29 сентября.

Девушка отличается инопланетной манерой исполнения с едва уловимыми нотками Ланы Дель Рей. Земфира хвалит Монеточку за тексты, но считает ее голос омерзительным. Это не помешало 20-летней певице попасть на главное ночное ТВ-шоу страны «Вечерний Ургант».

Концерт пройдет в клубе Luxor. Билеты — от 900 рублей, сообщают организаторы.

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