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Лукерья Ильяшенко занялась «проституцией»
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Лукерья Ильяшенко занялась «проституцией» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Лукерья Ильяшенко пошутила, что в «почтенном» возрасте она решила «заняться проституцией». На самом деле актриса приняла предложение поучаствовать в благотворительном проекте Meet For Charity.
Он представляет собой аукцион, ценным лотом которого станет сама Лукерья, а точнее — ужин с актрисой. Условия аукциона таковы, что победитель на свои деньги ведет звезду в ресторан, платит по счету и наслаждается ее компанией.
Собранные во время аукциона средства будут направлены в Благотворительный фонд помощи инвалидам «Киношкола без границ». Презентуя себя, Лукерья отметила, что она — «творческая единица со сварливым характером». Стартовая цена ужина со звездой — 10 тысяч рублей, ставки будут приниматься до 4 августа.
По состоянию на утро 31 июля, максимальной ставка превышала 100 тысяч рублей, которые готов отдать за ужин со звездой анонимный пользователь.
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