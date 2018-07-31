Лукерья Ильяшенко занялась «проституцией»

Лукерья Ильяшенко пошутила, что в «почтенном» возрасте она решила «заняться проституцией». На самом деле актриса приняла предложение поучаствовать в благотворительном проекте Meet For Charity.

Он представляет собой аукцион, ценным лотом которого станет сама Лукерья, а точнее — ужин с актрисой. Условия аукциона таковы, что победитель на свои деньги ведет звезду в ресторан, платит по счету и наслаждается ее компанией.

Собранные во время аукциона средства будут направлены в Благотворительный фонд помощи инвалидам «Киношкола без границ». Презентуя себя, Лукерья отметила, что она — «творческая единица со сварливым характером». Стартовая цена ужина со звездой — 10 тысяч рублей, ставки будут приниматься до 4 августа.

По состоянию на утро 31 июля, максимальной ставка превышала 100 тысяч рублей, которые готов отдать за ужин со звездой анонимный пользователь.