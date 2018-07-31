«Врачи без границ» оказала бесплатные стоматологические услуги более 8500 жителям монгольской провинции Сэлэнгэ

Улан-Батор, 31 июля / Синьхуа /—Международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» оказала бесплатные стоматологические услуги более восьми с половиной тысячам жителей монгольской провинции Сэлэнгэ. Об этом сообщила член парламента Монголии Наваан-Юндэнгийн Оюундарь на пресс-конференции для местных СМИ в понедельник.

Это уже 12-й год реализации данной инициативы, и немецкие стоматологи согласились провести медосмотр и в следующем году.

Кариес является наиболее распространенным хроническим заболеванием среди монголов, особенно среди детей, добавила она.

По данным Министерства здравоохранения Монголии, около 90 процентов монгольских детей в возрасте от 2 до 12 лет страдают кариесом зубов.