Ещё
Белый готовит поэтическо-музыкальный джем для «НАШЕСТВИЯ»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Белый готовит поэтическо-музыкальный джем для «НАШЕСТВИЯ» 

Национальная Служба Новостей 41 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Актер рассказал о проекте «Кинопоэзия», с которым можно будет познакомиться на Главном приключении года.
Уже на этой неделе, 3 августа, в Большом Завидово стартует «НАШЕСТВИЕ». Одна из главных активностей на фестивале в этом году — Лекторий. Здесь можно будет не только увидеть самые нашумевшие отечественные фильмы последних лет, но и послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.
Но и это еще не все. Много внимания в этом году уделено стихам: в Лектории главного приключения года не только пройдет вечер поэзии, который проведет НАШ ведущий Дмитрий Ленский, но и представят проект «Кинопоэзия» актера Анатолия Белого. Это мини-фильмы на стихи русских классиков, в которых снялись наши известные актеры и музыканты. Анатолий Белый заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте «Кинопоэзия» читайте только на НСН.
«Этим проектом мы занимаемся уже два года. Мы — абсолютно сумасшедшие люди. Моя задача в рамках проекта — показать современному зрителю, что классические поэтические тексты сегодня могут звучать очень актуально. И подача этих стихов может быть абсолютно современная. Возможно, мы устроим какой-нибудь джем с кем-то из музыкантов, которые будут на «НАШЕСТВИИ». Такой опыт, кстати, у же был: мы выступали с Корнеем, ребятами из «Ундервуда», Лешей Кортневым, так что, надеюсь, и в это раз мы зажжем», — подчеркнул артист.
В этом году гостей «НАШЕСТВИЯ» ждет особенный сюрприз: пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта «Наши в городе», посвященного 20-летию «НАШЕГО радио». Концерт пройдет 11 августа на Васильевском спуске. Праздновать юбилей будут «25/17», LOUNA, «Пикник», «СерьГа», Нейромонах Феофан, «Ногу Свело», Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, «Калинов Мост», «Слот» и многие другие. Список будет пополняться.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«НАШЕ Радио» развеяло слухи об исключении из ротации артистов, отказавшихся ехать на «НАШЕСТВИЕ» Группа Casual об отказ групп от «Нашествия»: Глупость, а не идеология! Мальчики не любят танчики. Или почему «Порнофильмы» бегут от Минобороны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов5
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры4
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съёмочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение