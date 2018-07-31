Белый готовит поэтическо-музыкальный джем для «НАШЕСТВИЯ»

Актер рассказал о проекте «Кинопоэзия», с которым можно будет познакомиться на Главном приключении года.

Уже на этой неделе, 3 августа, в Большом Завидово стартует «НАШЕСТВИЕ». Одна из главных активностей на фестивале в этом году — Лекторий. Здесь можно будет не только увидеть самые нашумевшие отечественные фильмы последних лет, но и послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

Но и это еще не все. Много внимания в этом году уделено стихам: в Лектории главного приключения года не только пройдет вечер поэзии, который проведет НАШ ведущий Дмитрий Ленский , но и представят проект «Кинопоэзия» актера Анатолия Белого . Это мини-фильмы на стихи русских классиков, в которых снялись наши известные актеры и музыканты. Анатолий Белый заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о проекте «Кинопоэзия» читайте только на НСН.

«Этим проектом мы занимаемся уже два года. Мы — абсолютно сумасшедшие люди. Моя задача в рамках проекта — показать современному зрителю, что классические поэтические тексты сегодня могут звучать очень актуально. И подача этих стихов может быть абсолютно современная. Возможно, мы устроим какой-нибудь джем с кем-то из музыкантов, которые будут на «НАШЕСТВИИ». Такой опыт, кстати, у же был: мы выступали с Корнеем, ребятами из «Ундервуда», Лешей Кортневым, так что, надеюсь, и в это раз мы зажжем», — подчеркнул артист.