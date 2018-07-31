Ещё
На фестивале песни студенческих отрядов «Знаменка» пройдет конкурс, посвященный ЭКСПО-2025
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На фестивале песни студенческих отрядов «Знаменка» пройдет конкурс, посвященный ЭКСПО-2025 

Информационный портал Свердловской области 39 минут назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка» вновь встретит гостей на берегу реки Пышма вблизи села Знаменское в Сухоложском районе. По оценкам организаторов, с 3 по 5 августа он соберет не менее пяти тысяч человек.
Помимо песен, гостей ждут спортивные соревнования: футбол, волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, многоборье. Впервые на фестивале пройдут состязания по минигольфу, настольному футболу и хоккею. Кроме того, для гостей фестиваля подготовлено множество творческих и художественных конкурсов: боди-арт, граффити, танцы на траве, запуск самодельных моделей кораблей и судов на радиоуправлении.
«Знаменка» в этом году будет посвящена крупнейшим событиям, проходящим этим летом в Свердловской области и России. Например, тема оформления лагерей на поляне «Логово фаната» еще раз напомнит о недавно завершившемся Чемпионате мира по футболу FIFA 2018TM. Постоянный конкурс «Парочка Знаменки» в этом году будет посвящен Всемирной выставке ЭКСПО-2025, на право проведения которой претендует Екатеринбург. По словам организаторов, участники будут изобретать новые формы вечного двигателя, машины времени и других прогрессивных устройств, которые, возможно, станут реальностью уже через некоторое время. А в завершении конкурса его участникам предстоит создать гимн ЭКСПО-2025.
Напомним, в 2017 году фестиваль «Знаменка» посетил глава региона Евгений Куйвашев, он договорился с бойцами и ветеранами свердловских студенческих отрядов о совместном продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 и об участии стройотрядовцев в возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Тема участия столицы Среднего Урала в борьбе за право проведения всемирной выставки стала одной из главных в разговоре лидера Свердловской области с участниками встречи, прошедшей на фестивале.
Организаторам «Знаменки» на протяжении многих лет удается сохранять преемственность поколений и поддерживать любовь к фестивалю не только среди действующих студенческих отрядов, но и у ветеранов движения, лауреатов прошлых лет, их родственников и друзей. «Знаменка» уже давно стала настоящим семейным праздником, собирающим родителей с детьми и большие компании друзей, а также местом, где некоторые встречают свою вторую половину и даже делают предложение руки и сердца.
Фестиваль «Знаменка» каждый год открывает новых талантливых музыкантов, вокалистов, авторов песен, будущих артистов. Лауреатами фестиваля в разные годы были лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, члены команды КВН «Уральские пельмени», представители юмористической газеты «Красная Бурда» Леонид Ваксман и Сергей Ольховский. Все три дня фестиваля традиционно будут насыщены музыкальными мероприятиями: в программу включен концерт лауреатов прошлых лет, конкурс авторской песни среди молодых коллективов и отдельно среди ветеранов движения, рок-концерт, викторина для любителей русскоязычных песен и выступление приглашенного коллектива.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Уральские специалисты внедрили в работу соцучреждений звуковую систему реабилитации Сразу три арт-фестиваля пройдут в Свердловской области в приближающиеся выходные Свердловский детский омбудсмен призвал общественность активнее включаться в проведение акции «Безопасность детства»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, внезапно пропавшие с экранов5
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры4
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Зарубежные группы, которые обожали в СССР47
Видео
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съёмочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
05:30
Ленты, перечеркнувшие успех суперзвезд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение