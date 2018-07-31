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Участники фестиваля «Знаменка» на Урале создадут гимн ЭКСПО-2025
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Участники фестиваля «Знаменка» на Урале создадут гимн ЭКСПО-2025 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Участники Всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» создадут гимн ЭКСПО-2025, сообщает во вторник департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Фестиваль песни студенческих отрядов «Знаменка» пройдет на берегу реки Пышма вблизи села Знаменское в Сухоложском районе. По оценкам организаторов, с 3 по 5 августа он соберет не менее пяти тысяч человек. «Знаменка» в этом году будет посвящена крупнейшим событиям, проходящим этим летом в Свердловской области и России.
"Например, тема оформления лагерей на поляне «Логово фаната» еще раз напомнит о недавно завершившемся чемпионате мира по футболу. Постоянный конкурс «Парочка Знаменки» в этом году будет посвящен всемирной выставке ЭКСПО-2025, на право проведения которой претендует Екатеринбург. По словам организаторов, участники будут изобретать новые формы вечного двигателя, машины времени и других прогрессивных устройств, которые, возможно, станут реальностью уже через некоторое время. А в завершение конкурса его участникам предстоит создать гимн ЭКСПО-2025", — говорится в сообщении.
В 2017 году фестиваль «Знаменка» посетил глава региона Евгений Куйвашев, он договорился с бойцами и ветеранами свердловских студенческих отрядов о совместном продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 и об участии стройотрядовцев в возведении ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Тема участия Екатеринбурга в борьбе за право проведения всемирной выставки стала одной из главных в разговоре лидера Свердловской области с участниками встречи, прошедшей на фестивале.
Екатеринбург, Осака и Баку претендуют на проведение всемирной выставки «Экспо-2025». Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре путем тайного голосования. Проведение «Экспо-2025» запланировано со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Тема российской заявки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.
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