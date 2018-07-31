В КЦ «Вдохновение» прошел мастер-класс по скрапбукингу

В ясеневском культурном центре «Вдохновение» всех желающих учили изготавливать авторские открытки морской тематики.

Светлана Ямбаршева провела для взрослых и подростков с родителями увлекательное занятие, во время которого москвичи смогли воплотить в жизнь мечты о морском путешествии, создав композиции, напоминающие о безмятежном отдыхе, романтической прогулке или увлекательном изучении бездонных глубин.

Каждый выбирал свой оттенок морской темы и реализовывал его при помощи различных техник, использующихся в скрапбукинге. Одни воплощали свои мечты строго на плоскости, другие делали сложные объемные композиции.

И конечно, у всех получилось замечательно. Каждый сумел воплотить свой замысел и научился новым техникам, которые при желании в дальнейшем сможет использовать для самостоятельного создания поздравительных открыток для родных и друзей.