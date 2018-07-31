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В храме Снетогорского монастыря в Пскове открыты ранее неизвестные фрагменты живописи XIV века
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В храме Снетогорского монастыря в Пскове открыты ранее неизвестные фрагменты живописи XIV века 

АртГид 16 минут назад
Фото: АртГид
При проведении реставрационных работ в нижней части собора Рождества Богородицы Снетоговского монастыря в Пскове открыты новые фрагменты живописи в стиле балканских орнаментов. Стены расписаны в 1313 году знаменитой псковской краской, которую брали из глины на Снятной горе. Она дает оттенки от багрянца, темно-фиолетовых до красных и охристых тонов. Именно на их сочетании и строится колорит уникальных росписей. Как рассказала реставратор высшей категории Татьяна Золотинская, это «сложный по плетению рисунок, его еще называют по-простому „плетенка“. Мы можем разглядеть сближенные цвета, движение кисти мастера наводит на ощущение того, что завитки проводились будто на одном дыхании». Частично сохранившиеся фрески — единственный на сегодняшний день памятник древнерусской монументальной живописи первой половины XIV века и яркий образец псковской художественной школы. Храму требуется комплексная реставрация, в 2018 году были укреплены фундамент и стены, теперь предстоит доработка проектной документации, создание картограммы, которые позволят оценить объем ранее выполненных работ, а также масштабы сохранившейся живописи. После реставрации храм будет открыт для посещения.
Источник: пресс-служба Министерства культуры РФ
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