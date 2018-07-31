Новый скейт-парк в Салехарде: «Тут и там небезопасно, посмотрите…»

Современный парк для экстремалов на улице Ямальской в Салехарде возвели очень быстро, за считанные дни. Ленточку еще не успели перерезать, а дети уже облюбовали площадку. Однако считать ее полностью обустроенной — язык не поворачивается…

Скейтбордисты и роллеры два года ждали новую площадку: старый комплекс за Центром культуры и спорта «Геолог» пришел в негодность, его разобрали… И наконец-то дождались. На улице Ямальской, где раньше заливали хоккейный корт, в начале июля появились металлоконструкции и специалисты. Дело спорилось, примерно неделю назад все фигуры для экстремальных занятий заняли свои места. Официально парк еще не открывали. Но ребятишки ждать не согласны — на рампах, фан-боксах, перилах, пирамидах в теплые дни круглосуточно кипят спортивные страсти. Не нужна им ни реклама, ни отмашка взрослых: дети сами разнесли по городу весть о том, что скейт-парк готов.

На выходных фотокор «Красного Севера» тоже отправился в парк, за репортажем, но едва достал камеру, как услышал вопрос: «Вы журналист? Обратите внимание…».

Вадим, как оказалось, пришел с тремя дочерьми 7–11 лет, которые в это время испытывали площадку кто на роликах, кто на велике. Многодетный отец провел журналиста по всем сооружениям и указал минимум на шесть мест, где легко травмироваться. На специальном покрытии, уложенном листами, щели шириной до двух сантиметров, шляпки саморезов торчат, а самое опасное — на скате задраны вверх острые металлические углы.

— Детям всего не запретишь, — вздыхает Вадим, — но своих красавиц не отпускаю одних, хоть и живем напротив. Стою на всякий случай, мало ли что…

В понедельник Василий Моргунов, возглавляющий салехардскую общественную организацию «Экстрим-прогресс», не смог пояснить, что не так со скейт-парком: то ли строительные недоделки, то ли ущерб от первых испытаний. Он сейчас в отъезде, но предложил задать вопросы подрядчикам и заказчикам. И обещал по приезде заняться вопросами безопасности площадки.

В мэрии заявили, что, хотя основные конструкции в скейт-парке возведены, к эксплуатации он не готов, кататься нельзя. Объект сдадут не раньше, чем установят ограждения, которые уже заказаны.

В Дирекции единого заказчика, по заказу которой построен скейт-парк, подтвердили, что контракт все еще в работе.

Во вторник, когда материал уже был готов к публикации, в редакцию перезвонили из дирекции.

— Объект еще не принят, доступ на него запрещен всем, кроме строителей. Там по периметру были натянуты сигнальные ленты. Если дети их сорвали, извините, к нам какие претензии? — возмущался Алексей Нога, заместитель гендиректора Салехардской дирекции единого заказчика. — Все вопросы к родителям, которые не следят за своими детьми.

Также, по его словам, ни о каких претензиях к подрядчику сейчас не может быть речи, поскольку скейт-парк не завершен. Ввод запланирован только на 31 сентября.