Лениным нужен ремонт: где в Архангельске самый ветхий памятник вождю мирового пролетариата

Самый, пожалуй, узнаваемый памятник вождю мирового пролетариата в Архангельске — на центральной площади города. У него и состояние получше

Неотъемлемая часть традиций монументального искусства СССР — памятники Владимиру Ленину — в Архангельске понемногу разрушаются. В Соломбале, например, вождь трудящихся потерял пальцы на руке, а на Бакарице и вовсе превратился в шахтера. В лучшем состоянии находится произведение скульптора Льва Кербеля на площади Ленина. Последний памятник революционеру, поставленный в СССР, по крайней мере периодически моют, в отличие от его «коллеги» на площади Терехина. Оцените сами — Сергей Яковлев сделал подборку снимков, как выглядят некогда внушительные монументы сейчас.

Это Владимир Ленин в Соломбале, у него были «проблемы» с руками

Здесь революционер едва узнаваем. Но жители Бакарицы еще помнят, чей это памятник

Достаточно нетипичный монумент на третьем лесозаводе. В хорошем, кстати, состоянии

Владимиру Ильичу на Лесной Речке небольшая реставрация не помешала бы Но издалека выглядит не так впечатляюще, как памятник на Бакарице

Такой бюст прячется в зелени у генштаба на Набережной Северной Двины

Не только монументы: изображение на торговом техникуме

Знакомый жителям Краснофлотского памятник

Любителям уже давно закрывшегося кинотеатра «Искра» это изображение должно быть знакомо. Ему тоже не помешала бы реставрация

Следите за новостями и подписывайтесь на наш телеграм-канал.