Ещё
Лениным нужен ремонт: где в Архангельске самый ветхий памятник вождю мирового пролетариата
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Лениным нужен ремонт: где в Архангельске самый ветхий памятник вождю мирового пролетариата 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Самый, пожалуй, узнаваемый памятник вождю мирового пролетариата в Архангельске — на центральной площади города. У него и состояние получше
Неотъемлемая часть традиций монументального искусства СССР — памятники Владимиру Ленину — в Архангельске понемногу разрушаются. В Соломбале, например, вождь трудящихся потерял пальцы на руке, а на Бакарице и вовсе превратился в шахтера. В лучшем состоянии находится произведение скульптора Льва Кербеля на площади Ленина. Последний памятник революционеру, поставленный в СССР, по крайней мере периодически моют, в отличие от его «коллеги» на площади Терехина. Оцените сами — Сергей Яковлев сделал подборку снимков, как выглядят некогда внушительные монументы сейчас.
Это Владимир Ленин в Соломбале, у него были «проблемы» с руками
Здесь революционер едва узнаваем. Но жители Бакарицы еще помнят, чей это памятник
Достаточно нетипичный монумент на третьем лесозаводе. В хорошем, кстати, состоянии
Владимиру Ильичу на Лесной Речке небольшая реставрация не помешала бы  Но издалека выглядит не так впечатляюще, как памятник на Бакарице
Такой бюст прячется в зелени у генштаба на Набережной Северной Двины
Не только монументы: изображение на торговом техникуме
Знакомый жителям Краснофлотского памятник
Любителям уже давно закрывшегося кинотеатра «Искра» это изображение должно быть знакомо. Ему тоже не помешала бы реставрация
Следите за новостями и подписывайтесь на наш телеграм-канал.
29.ru: последние новости
Спасают мох у Левиафана и учат пить иван-чай: делегация из Поморья покоряет север Норвегии В посёлке Обозерский вечернее купание обернулось гибелью семилетней девочки Парк и фильмы: в Кенозерье стартовал фестиваль начинающих кинематографистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Как калечат съёмочные площадки
Как выглядит звезда культового фильма «Есения»9
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Сергей Шеховцов. Умер отличный актер и очень хороший человек
Видео
04:46
Сергей Безруков снял 2-летнюю дочь в новом клипе
Концерты
02:30
В сети появился новый трейлер «Слендермена»
Кино
02:27
Американцы спасают президента России в новом фильме
Кино
04:27
Зарубежные группы, которые обожали в СССР
Концерты
07:49
Как калечат съёмочные площадки
Кино
05:14
«Алладин» пострадал из-за войны в Ираке
Кино
03:00
Что сделал с Юрием Яковлевым «Идиот»
Кино
22:13
Актеры, внезапно пропавшие с экранов
Кино
10:36
Дешевые фильмы, превратившиеся в блокбастеры
Кино
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение