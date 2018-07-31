Зеленая инсталляция «Я люблю Сургут» украсила город

В Сургуте появилась новая зеленая инсталляция. Расположилась топиарная фигура в 38 микрорайоне города. Большие буквы из металлоконструкции, обтянутые искусственным синтетическим материалом образуют признание в любви городу Сургуту. Композиция «Я люблю Сургут» появилась в городе благодаря самим горожанам, которые заявили о своей идее публично на сайте проекта «Бюджет Сургута Online».

Как сообщает ugra-news, предложение создать такую незатейливую, но популярную фотозону предложила сургутянка Наталья Борзых. Инициативу тут же поддержали. Доработать и воплотить в жизнь идею горожанки помогли специалисты лесопаркового хозяйства Сургута. Одним из первых снимок топиарной фигуры на своей личной странице выложил депутат местной думы Дмитрий Пахотин: «Спасибо неравнодушным гражданам — благодаря их усилиям наш город становится краше. Плюс еще одно место для горожан, где можно сделать красивые селфи».