Будущее фудтеха: какое направление выбрать предпринимателю, чтобы заработать миллионы

Инвестиционная обстановка в фудтехе

Мировой рынок технологий «вокруг еды» в 2018–2023 годах, согласно прогнозу Research N Reports, обещает прибавлять 6% ежегодно. По оценке Pitchbook, только за первые пять месяцев 2018 года в мировой фудтех было вложено около $1,3 миллиарда, притом что за 2016-й и 2017-й вместе взятые общие инвестиции в сегмент не превышали $1,5 миллиарда. Один из международных лидеров фудтеха Delivery Hero, немецкий сервис по доставке еды из ресторанов, в ходе IPO получил оценку 4,5 миллиарда евро. Год спустя, на июль 2018 года, его капитализация почти вдвое больше.

Наш местный фудтех тоже раздается вширь — в нем уже $1,4 миллиарда. Верят в него как венчурные фонды, так и стратегические инвесторы.

Да и гиганты пищевой промышленности вместе с ними. PepsiCo еще в 2017 году открыла корпоративный акселератор с целью поддерживать технологические проекты, связанные с продуктами питания. А Mail.ru Group минувшей весной завела целое подразделение для того, чтобы вкладываться в эту нишу. В течение последних двух лет та же Mail.ru Group купила крупнейший на территории России агрегатор служб доставки Delivery Club за $100 миллионов и его конкурента ZakaZaka за $20 миллионов, а «Яндекс. Такси» поглотил Foodfox — предположительно, потратив менее $10 миллионов. Не случайно упомянуты именно эти три сделки. В России фудтех представлен по большей части сервисами, которые обслуживают сферу доставки еды. Преобладают службы доставки, их агрегаторы, конструкторы еды, присутствуют также сервисы резервирования мест в ресторанах. Пространство для роста в доставке остается, но на российском рынке это поприще не первый год осваивают крупные игроки, потеснить которых будет непросто: воевать с ними ни качеством продукта, ни маркетинговыми бюджетами для стартапа нет резона. Куда дальновиднее присмотреться к абсолютно новым и растущим нишам.

Сделать индустрию прозрачнее

Современные потребители если и не готовы пока жить в доме со стеклянными стенами, то хотят, чтобы стеклянными были стены на фабриках и в логистических хабах. Как следует из исследований, покупатели стали гораздо чаще выражать потребность контролировать весь процесс производства той пищи, которую они едят. Контролировать — то есть:

быть осведомленным о происхождении ингредиентов;

быть уверенным в том, где и кем изготовлен продукт;

знать, соблюдались ли при производстве правила безопасности и этические нормы;

видеть воочию, как продукт создается.

Достоверность информации в экосистеме («А точно ли эту курицу на прилавке растили без убойных доз антибиотиков?») способна гарантировать технология распределенных реестров. Децентрализованные блокчейн-платформы упрощают контроль над производственной цепочкой в агропроме и продуктовом ритейле.

Свой набор инструментов для всестороннего надзора над индустрией создает швейцарская компания Ambrosus. Она разворачивает p2p-маркетплейс, в рамках которого точность и правдивость информации о продуктах питания на всех этапах помогает обеспечивать сеть датчиков.

Поступающие с них данные (в частности, о температуре и влажности окружающей среды) шифруются и расходятся по системе, и по уникальному идентификатору легко установить, что происходило и происходит с товаром. Теоретически всякая вероятность фальсификации в столь легко проницаемой инфраструктуре исключена. Осенью 2017 года Ambrosus привлек через ICO более $36 миллионов.

Слабая «связанность» между отдельными звеньями цепочки поставок в пищевой промышленности тоже портит жизнь и бизнес многим из них. Например, из-за дефицита информации у фермерских хозяйств до 20% земли остается неиспользованной, зато в горячий сезон около 10% выращенного ими не распродается и идет на удобрение. Соедините производителей, контрагентов и конечных потребителей между собой напрямую с помощью общей блокчейн-платформы — и тем же самым фермерам станет проще находить покупателей с учетом своих планов на урожай и гибко прогнозировать спрос и продажи. Наполовину в качестве курьеза, наполовину в качестве повода задуматься о потенциале технологии хочется вспомнить о созданной в 2017 году в Татарстане криптовалюте «миткоин», которая по задумке ее идеологов должна быть обеспечена мясом чипированных племенных бычков (а еще верифицировать халяльность самого мяса).

Вооружить ритейл и рестораторов ИИ Чрезвычайно лакомый для стартапов в фудтехе целевой рынок — ритейлеры массмаркета и сети заведений быстрого питания. Корпорации такого калибра могут получить огромную экономическую отдачу от внедрения искусственного интеллекта. Предвидя тренд, Кеннет Куо, в прошлом работавший в команде IBM Watson, создал проект Ingest.ai. Искусственный интеллект он поставил на службу IT-инфраструктуре ресторанов: эта платформа дрессирует «софтверный зоопарк» — заставляет все информационные системы заведения действовать слаженно. Издержки из-за такой рассинхронизации Куо считает одной из главных причин, почему 80% ресторанов прогорает в течение пяти лет после открытия. Подобно другим инновационным индустриям, фудтех захлестнула мода на «цифровых помощников». Кейсов множество. Разработчик AI-решений Hypergiant вступил в партнерство с сетью ресторанов T. G. I. Friday’s: он сделал для нее «виртуального бармена» Flanagan.

Вооруженный искусственным интеллектом, тот будет рекомендовать гостю заведения блюда и напитки с учетом его пристрастий, а в случае необходимости и «смешает» (в цифровом виде, конечно) уникальный коктейль, отталкиваясь от вкусовых предпочтений посетителя.

Тем временем McDonald’s внедрил у себя сервис Astound, который с помощью технологий машинного обучения — он принимает запросы на естественном языке — выдает сотрудникам справки о рабочих процессах быстрее, чем служба техподдержки. Запущенный всего два года назад, стартап успел привлечь в первом инвестиционном раунде (round A) $11,5 миллиона. Есть и помощники, сочетающее в себе «железо» и программные разработки. Например, мини-робот Салли, детище компании Chowbotics (получила $5 миллионов венчурного капитала), из выбранных гостем ингредиентов — любых из 22, какие он только пожелает, — приготовит салат меньше чем за минуту.

Придумать «рукотворную» пищу по науке Технологическая индустрия чутко реагирует на смену потребительских предпочтений. Для нее не прошло бесследно то, что в развитых странах отказ от мяса или вообще ото всех продуктов животного происхождения перестал быть маргинальным выбором. Одних пересмотреть рацион побуждают этические причины, других — забота о здоровье, третьим важнее, что из-за разведения домашнего скота образуется 18% парниковых газов на планете. В аналитической компании GlobalData уверены, что искусственное мясо появится на полках супермаркетов в 2021 году. Массово доступную альтернативу животному белку создает целая плеяда обильно профинансированных стартапов. Среди них Memphis Meats, в который инвестировали в том числе сельскохозяйственный гигант Tyson Foods, Билл Гейтс Ричард Брэнсон . Эта компания «выращивает» мясо из клеток животных в лабораторных условиях. В 2016 году она представила свою первую «фрикадельку из пробирки» и на текущий момент совершенствует и удешевляет технологию. Основатели Memphis Meats намерены перевернуть мясную промышленность и птицеводство — $200 миллиардов и $40 миллиардов соответственно в одних только США.

Перспективы у сегмента многообещающие: к 2023 году, подсчитали в Research and Markets, рынок заменителей мяса увеличится до $6 миллиардов.

Другое привлекательное направление в «пищевом изобретательстве» — 3D-печать. В особенности — рынок любит эффектные комбо из трендов — при персонализации конечного продукта. Скажем, пищевых добавок. Американский стартап Multiple Labs с помощью технологии трехмерной печати предлагает «смиксовать» состав витаминов под индивидуальный запрос. Можно даже спроектировать, насколько быстро будут высвобождаться различные вещества, содержащиеся в таблетке, при попадании в организм.

Применима технология и в кулинарии. Пищевой принтер Foodini, который обещает выпустить на массовый рынок фирма Natural Machines, благодаря послойному наложению съедобных «расходных материалов» будет способен конструировать из набора ингредиентов достаточно сложные в приготовлении яства. В перспективе 3D-печать позволит «заказывать» технике блюда с нужным именно вам и непосредственно сейчас балансом БЖУ и калоражем, а умные носимые устройства — или нечто вроде будущих поколений «смарт-доктора» Xiaomi HiPee — смогут напрямую обмениваться данными о потребностях вашего тела с пищевым принтером, чтобы тот стряпал в расчете на ваши биометрические показатели. Ожидается, что к 2024 году рынок 3D-печати пищи преодолеет отметку $400 миллионов при ежегодном росте в полтора раза.

Обеспечить новые форматы логистики

Заказ доставки продуктов с помощью онлайн-сервисов — огромная ниша в мировом масштабе. Исследовательское агентство Forrester прогнозирует, что к 2022 году ее объем составит $334 миллиарда. А за ближайшие несколько лет она изменится качественно и изменит паттерны поведения клиентов. Дроны не один год кряду воспринимались скорее как забавные игрушки. Об их массовом потенциале в b2c больше теоретизировали и фантазировали. Похоже, прорыв все-таки случится, и линия фронта проляжет через фудтех.

UberEats запускает в Сан-Диего доставку еды дронами — при поддержке правительства США, в порядке тестирования программы по коммерческому использованию мини-беспилотников. Руководство сервиса обещает, что летательные аппараты будут осуществлять доставку в течение 5–30 минут.

Менять логистику можно не только в b2c-, но и в b2b-части отрасли. Показателен пример компании Roambee, чья система, основанная на «интернете вещей», в связке с облачной платформой позволяет с легкостью отслеживать статус грузов в реальном времени. А в пищевой промышленности и продуктовом ритейле, где товары часто скоропортящиеся, такой контроль может сэкономить приличные средства. Фудтех — сфера настолько инновационная, что даже его границы до сих пор не установились окончательно. Не всегда удается отделить его от AgTech — индустрии диджитализации агропрома. Или от цифровой медицины: вспомним о кастомизированной 3D-печати витаминов. Эта лабильность тем не менее играет скорее в плюс тем, кто выходит на рынок: есть шанс, что новая межнишевая бизнес-модель выстрелит и попадет в будущий многомиллиардный рынок, которые еще никем не освоен. Материалы по теме:

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