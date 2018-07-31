ТАСС поделится секретами новостной фотографии на «Фотопараде в Угличе»

Крупнейшая в России встреча профессиональных фотографов и любителей фотоискусства открывается 1 августа в Угличе. Гостей и участников XII международного фестиваля «Фотопарад в Угличе» ждет более 100 мероприятий. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

Программа мероприятия рассчитана на пять дней и включает более 10 фотовыставок, лекции и мастер-классы от мэтров индустрии, дискуссии и творческие встречи, а также тест-драйв профессиональной фототехники. Чем живет современное фотоискусство, как найти интересную тему и кому продать свои снимки, как создавать мультимедийные истории и защитить свою интеллектуальную собственность — на эти другие вопросы ответят признанные эксперты отрасли, в числе которых Владимир Вяткин Георгий Пинхасов , Павел Косенко, Александр Китаев , а также профессор фотожурналистики Датской школы медиа и журналистики Мэс Грив.

Одним из самых насыщенных лекционных событий станет направление «Фотожурналистика». Руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер расскажет, как работает легендарная фотослужба агентства. 3 августа он выступит с лекцией «Особенности производства новостной фотографии в современных условиях» и раскроет секреты работы тассовских репортеров на крупнейших мероприятиях страны, в числе которых чемпионат мира по футболу 2018 года и фестиваль молодежи и студентов в Сочи. В этот же день глава фотослужбы ТАСС в качестве эксперта примет участие в портфолио-ревю, участники которого представят свои фотографии на суд представителей крупнейших фотослужб российских СМИ.

Главное новшество этого года — участие творческих коллективов фотоклубов и фотошкол. 4 августа их работы будут представлены на уличной выставке «Вернисаж фотоклубов» в центре Углича.

В заключительный день фестиваля будут названы победители ежегодного конкурса «Точка на карте. Память места», посвященного малым территориям — городам и селам России и зарубежья. Портал ТАСС «Это Кавказ» подготовил специальный приз для победителя в одноименной спецноминации. Всего же в дни фестиваля пройдет 18 блиц-конкурсов, а по его итогам будет вручено более 40 призов.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» ежегодно собирает любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики. Его задача — предоставить площадку для обмена опытом и дать возможность заявить о себе молодым талантам.