12 крутых фильмов, которые стоит посмотреть в августе

Август — месяц жаркой погоды и жарких премьер: добрая сказка Disney , триллер об огромной акуле, уморительная комедия с Милой Кунис , продолжение мюзикла «Мамма MIA!» и еще 8 долгожданных новинок.

Christopher Robin

Дата премьеры: 2 августа

Кристофер Робин давно вырос и погряз в будничной рутине: рабочие встречи, домашние заботы, воспитание дочери. С каждым днем он все больше скучает по беззаботному детству, и вот однажды оно его настигает. Старый друг, плюшевый медвежонок Винни, просит Кристофера Робина отправиться в Чудесный лес, чтобы найти своих игривых друзей-потеряшек.

Опасная игра Слоун

Miss Sloane

Дата премьеры: 2 августа

Элизабет Слоун, самая опытная, талантливая и безжалостная лоббист в Вашингтоне, увольняется из компании, в которой проработала много лет, из-за нежелания работать над противоречащим ее принципам проектам, и уходит к конкурентам. Старые работодатели понимают, что с таким противником справиться им будет сложно, и решают устранить Слоун любым способом.

Мег: Монстр глубины

The Meg Дата премьеры: 9 августа

Пять лет назад команда опытных дайверов и ученых под руководством капитана ВМС Джонаса Тейлора столкнулась с ужасным монстром — считавшейся вымершей акулой мегалодоном. Тейлору пришлось бросить команду, чтобы спасти дочь и жену, находившихся на судне. После этого случая карьере и браку героя пришел конец. Казалось, что все самое страшное позади, но Тейлору вновь придется столкнуться с монстром.

Шпион, который меня кинул

The Spy Who Dumped Me Дата премьеры: 9 августа

Прямо перед свадьбой Одри бросил ее возлюбленный. Чуть позже девушка узнала, что ее бывший жених трагически погиб. А еще чуть позже — что он был международным шпионом и просто пытался спасти свою невесту. А потом — что она, по мнению спецслужб, мафии и прочих, — кладезь важной информации. Теперь Одри придется самой включать режим суперагента и спасать себя.

По ту сторону океана

Da hai Дата премьеры: 9 августа

Чунь — жительница древней мифической подводной страны. Как все подростки, в 16 лет она должна пройти особый обряд — превратиться в дельфина и целую неделю провести в окружении людей. К сожалению, пребывание девушки на поверхности заканчивается плачевно — ее ловят местные рыбаки. В последнюю секунду Чунь спасает неизвестный юноша, но сам он погибает. В благодарность героиня хочет вернуть своего спасителя к жизни, но для этого нужно нарушить закон ее мира и отдать чужаку часть своей души.

Слендермен

Slender Man Дата премьеры: 16 августа

Три подружки-старшеклассницы отправляются на поиски четвертой, которая бесследно пропала. Девушки уверены — исчезнувшая не убежала из дома. Поиски приводят их на сайт о Слэндермене — мифическом существе, который обитает в лесу и похищает людей. Героини уверены, что монстр забрал их подругу, и, чтобы спасти подругу, придется лично познакомиться с чудовищем.

Mamma Mia! 2 Mamma Mia! Here We Go Again

Дата премьеры: 16 августа

Приквел фильма «Мамма MIA!», рассказывающий о молодости главной героини, Донны, и о главных романах ее жизни, которые подарили ей незабываемое лето и любимую дочь Софи.

22 мили

Mile 22 Дата премьеры: 23 августа

Джеймс Силва работает в сверхсекретном подразделении разведки США и выполняет самую опасную и «грязную» работу. За долгое время службы он показал, что может справиться с любым заданием, но очередное дело поставило под вопрос весь его опыт. Сильве нужно доставить в аэропорт важного свидетеля, пересечь всего 22 мили. 22 мили безжалостной бойни.

Альфа

Alpha

Дата премьеры: 23 августа

Древнее племя выходит на охоту на бизонов. Во время схватки с одним из них юный Кеда, впервые отправившийся на поиски пропитания, падает с обрыва. Очнувшись, он понимает, что племя ушло без него, пропитания и воды у него немного, вокруг лишь дикие звери, жаждущие его смерти, а до родных земель — долгие километры пути.

Отель «Артемида»

Hotel Artemis

Дата премьеры: 23 августа

Отель «Артемида» — уникальное место, где каждый нуждающийся преступник найдет помощь в самый страшный час. Главное условие — следовать правилам отеля. Один преступник, попавший в «Артемиду», приносит с собой краденный сейф с бриллиантами. Владелец сейфа готов сделать что угодно, чтобы вернуть свое имущество. Даже нарушить правила отеля.

Как женить холостяка

Destination Wedding

Дата премьеры: 30 августа

Двое мизантропов, Фрэнк и Линдси, отправляются на скучную свадьбу малоприятных им людей. Уже в путешествии герои понимают, что терпеть не могут друг друга, но вынужденное совместное пребывание со временем сглаживает углы и заставляет парочку проникнуться нежными чувствами друг к другу.

Гоголь. Страшная месть

Дата премьеры: 30 августа

Гоголь и Гуро вновь столкнутся с мистическим Черным Всадником с единственной разницей — следователь будет бороться с бюрократией и несправедливостью в мире живых, а писатель и провидец — пытаться спасти свою жизнь по ту сторону жизни…