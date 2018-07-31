12 крутых фильмов, которые стоит посмотреть в августе 

Август — месяц жаркой погоды и жарких премьер: добрая сказка Disney, триллер об огромной акуле, уморительная комедия с Милой Кунис, продолжение мюзикла «Мамма MIA!» и еще 8 долгожданных новинок.
Christopher Robin
Дата премьеры: 2 августа
Кристофер Робин давно вырос и погряз в будничной рутине: рабочие встречи, домашние заботы, воспитание дочери. С каждым днем он все больше скучает по беззаботному детству, и вот однажды оно его настигает. Старый друг, плюшевый медвежонок Винни, просит Кристофера Робина отправиться в Чудесный лес, чтобы найти своих игривых друзей-потеряшек.
Опасная игра Слоун
Miss Sloane
Дата премьеры: 2 августа
Элизабет Слоун, самая опытная, талантливая и безжалостная лоббист в Вашингтоне, увольняется из компании, в которой проработала много лет, из-за нежелания работать над противоречащим ее принципам проектам, и уходит к конкурентам. Старые работодатели понимают, что с таким противником справиться им будет сложно, и решают устранить Слоун любым способом.
Мег: Монстр глубины
The Meg Дата премьеры: 9 августа
Пять лет назад команда опытных дайверов и ученых под руководством капитана ВМС Джонаса Тейлора столкнулась с ужасным монстром — считавшейся вымершей акулой мегалодоном. Тейлору пришлось бросить команду, чтобы спасти дочь и жену, находившихся на судне. После этого случая карьере и браку героя пришел конец. Казалось, что все самое страшное позади, но Тейлору вновь придется столкнуться с монстром.
Шпион, который меня кинул
The Spy Who Dumped Me Дата премьеры: 9 августа
Прямо перед свадьбой Одри бросил ее возлюбленный. Чуть позже девушка узнала, что ее бывший жених трагически погиб. А еще чуть позже — что он был международным шпионом и просто пытался спасти свою невесту. А потом — что она, по мнению спецслужб, мафии и прочих, — кладезь важной информации. Теперь Одри придется самой включать режим суперагента и спасать себя.
По ту сторону океана
Da hai Дата премьеры: 9 августа
Чунь — жительница древней мифической подводной страны. Как все подростки, в 16 лет она должна пройти особый обряд — превратиться в дельфина и целую неделю провести в окружении людей. К сожалению, пребывание девушки на поверхности заканчивается плачевно — ее ловят местные рыбаки. В последнюю секунду Чунь спасает неизвестный юноша, но сам он погибает. В благодарность героиня хочет вернуть своего спасителя к жизни, но для этого нужно нарушить закон ее мира и отдать чужаку часть своей души.
Слендермен
Slender Man Дата премьеры: 16 августа
Три подружки-старшеклассницы отправляются на поиски четвертой, которая бесследно пропала. Девушки уверены — исчезнувшая не убежала из дома. Поиски приводят их на сайт о Слэндермене — мифическом существе, который обитает в лесу и похищает людей. Героини уверены, что монстр забрал их подругу, и, чтобы спасти подругу, придется лично познакомиться с чудовищем.
Mamma Mia! 2 Mamma Mia! Here We Go Again
Дата премьеры: 16 августа
Приквел фильма «Мамма MIA!», рассказывающий о молодости главной героини, Донны, и о главных романах ее жизни, которые подарили ей незабываемое лето и любимую дочь Софи.
22 мили
Mile 22 Дата премьеры: 23 августа
Джеймс Силва работает в сверхсекретном подразделении разведки США и выполняет самую опасную и «грязную» работу. За долгое время службы он показал, что может справиться с любым заданием, но очередное дело поставило под вопрос весь его опыт. Сильве нужно доставить в аэропорт важного свидетеля, пересечь всего 22 мили. 22 мили безжалостной бойни.
Альфа
Alpha
Дата премьеры: 23 августа
Древнее племя выходит на охоту на бизонов. Во время схватки с одним из них юный Кеда, впервые отправившийся на поиски пропитания, падает с обрыва. Очнувшись, он понимает, что племя ушло без него, пропитания и воды у него немного, вокруг лишь дикие звери, жаждущие его смерти, а до родных земель — долгие километры пути.
Отель «Артемида»
Hotel Artemis
Дата премьеры: 23 августа
Отель «Артемида» — уникальное место, где каждый нуждающийся преступник найдет помощь в самый страшный час. Главное условие — следовать правилам отеля. Один преступник, попавший в «Артемиду», приносит с собой краденный сейф с бриллиантами. Владелец сейфа готов сделать что угодно, чтобы вернуть свое имущество. Даже нарушить правила отеля.
Как женить холостяка
Destination Wedding
Дата премьеры: 30 августа
Двое мизантропов, Фрэнк и Линдси, отправляются на скучную свадьбу малоприятных им людей. Уже в путешествии герои понимают, что терпеть не могут друг друга, но вынужденное совместное пребывание со временем сглаживает углы и заставляет парочку проникнуться нежными чувствами друг к другу.
Гоголь. Страшная месть
Дата премьеры: 30 августа
Гоголь и Гуро вновь столкнутся с мистическим Черным Всадником с единственной разницей — следователь будет бороться с бюрократией и несправедливостью в мире живых, а писатель и провидец — пытаться спасти свою жизнь по ту сторону жизни…