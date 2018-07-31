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На занятие по цигун пришли более 50 человек
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На занятие по цигун пришли более 50 человек 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Продолжаются занятия в рамках программы «Московское долголетие».
Старинная китайская оздоровительная гимнастика вызывает большой интерес у жителей Обручевского района — посетителей парка «Усадьба Воронцово». Цигун — оздоровительная гимнастика, берущая свое начало в даосских и буддийских практиках и мировоззрении. Направление представляет собой систему дыхательных и двигательных упражнений. В настоящее время, цигун как духовная и телесно-ориентированная практика переживает подъем своей популярности, отчасти это связано с распространением и популяризацией культуры Китая.
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