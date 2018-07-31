Винные туры: что это такое и где они проходят?

Ученые доказали, что вино способствует сохранению молодости, защищает зубы и десны, укрепляет артерии да и вообще приносит организму необычайную пользу. Речь, конечно же, идет о качественном продукте. А где еще попробовать хорошее вино, как не на настоящей винодельне? Ради дегустаций и погружения в историю винного дела и появился энотуризм. Рассказываем, что это такое.

Что такое винные туры?

Винные туры, или энотуризм (не путать с «эко-»), — явление относительно новое. Первыми организовать отдых в подобном формате догадались американские маркетологи, устроив в 1975 году «слепую» дегустацию калифорнийского вина. Все прошло настолько успешно, что спустя 30 лет тревогу пришлось бить виноделам Старого Света, — производители из Южной и Северной Америки обскакали их в популярности. Сперва на развитие энотуризма решились в Испании, затем винные туры показались хорошей идеей для властей и других государств, славящихся производством напитка из винограда. Со временем винный туризм появился в странах Восточной Европы, в том числе и в России.

Винные маршруты проходят по областям с развитым производством. В ходе поездки путешественники посещают плантации, хозяйства и винные заводы, участвуют в праздниках и фестивалях. И конечно же, дегустируют местные вина. Организацией поездок по винным местам обычно занимаются специальные турагентства, нацеленные на индивидуальный туризм. Но если связаться напрямую с рядом французских виноделен будет практически нереально, то в Грузии или Краснодарском крае вас встретят с распростертыми объятиями (правда, придется позаботиться о наличии трезвого водителя — серпантины вовсе не шутка).

Лучшие страны для винных туров

В настоящее время энотуризм пытаются развивать абсолютно все страны, в которых есть хотя бы намек на производство винных напитков. Но существуют старые, проверенные направления. Вот главные из них.

Франция

Присутствие Франции в нашем списке явно не должно никого удивить. Это одно из лучших мест для энотуризма — в стране одиннадцать крупных регионов, производящих напитки из винограда, и еще несколько размером поменьше. Самые популярные области — Прованс и Бордо.

Южный Прованс — настоящий рай для любителей розового вина. Виноделие здесь существует уже более 2500 лет — с тех пор как древние греки основали Марсель. Помимо любимых напитков, путешественников ждут лавандовые поля, исполинские замки и деревенская кухня.

Бордо в юго-западной части Франции подойдет ценителям красных вин. Их производство началось здесь в середине I века с легкой подачи римлян. Более 90% напитков делаются из сортов Каберне Совиньон и Мерло, а самые старые виноградники сохранились в Грейвсе.

Грузия

История винного дела в Грузии уходит своими корнями так же далеко, как и зеленые виноградные лозы. Эту страну для энотуризма часто выбирают россияне: во-первых, ехать не так далеко, во-вторых, вино здесь изготавливают буквально на каждом шагу. Для тех, кто все же сомневается, правильно ли он выбрал дорогу, установлены специальные указатели «wine route» — значит, винодельня где-то под боком.

И все же лучший регион для энотуризма в Грузии — Кахетия. Как минимум потому что здесь находится Алазанская долина — одно из самых живописных мест страны, часто мелькающее на фотографиях. Винные туры сюда стоят дешевле, чем в другие регионы. Больше всего погребков и заводов спрятано на участке между Гурджаани и Телави, а в городе влюбленных Сигнахи находится погреб «Слезы фазана», созданный американским художником и популярный за пределами Иберии.

Лучшее время для винного тура в Грузию — бархатный сезон, сентябрь. Осенью по всей стране проходит праздник Ртвели, посвященный окончанию сбора урожая. Длится он не один день — многие местные жители специально берут отпуска на это время. Во время праздничных мероприятий люди радуются урожаю и вместе готовят новые вина.

Армения

Если вы внимательно читали Библию, то наверняка помните, что первую виноградную лозу во время потопа Ной посадил на склонах горы Арарат, тем самым сделав Армению первым винодельческим регионом. Отчасти с этой теорией согласны и археологи: не так давно ими была обнаружена винодельня, возраст которой насчитывает 6100 лет. Ну а местный сорт Армани остается неизменным на протяжении веков — благодаря своей толстой кожице он устойчив к холодам.

Оказавшись в Ереване, проще всего добраться до солнечной области Вайоц-Дзор (ближайшая к Земле звезда обеспечивает около 300 безоблачных теплых дней). Во время винного тура удастся отведать Арени Нуар — несравненное красное, известное на международном уровне.

Италия

Если смотреть на Италию как на сапог, то шикарные вина производятся на всей его площади — от каблука до голенища. Виноградники здесь окружают старые церквушки, обвивают высокие холмы. Будучи в Италии, отказать себе в знакомстве с ее винами — настоящее преступление, ведь они не только разнообразны, но и невероятно хороши на вкус.

Лучше всего итальянцам удаются красные вина. Два главных региона, ответственных за этот продукт, — Пьемонт и Тоскана. Еще в 1716 году князь Тосканы Козимо III Медичи постановил, что только регион, лежащий между Флоренцией и Сиеной, может производить вино Кьянти Классико из местного винограда Санджовезе. И винные туры в этот регион в почете и поныне. Помимо Кьянти, сегодня в городке Монтальчино по-прежнему рождается Брунелло ди Монтальчино, а в разных районах Пьемонта — Бароло и Барбареско из сорта Неббиоло.

Любители красного вина также могут насладиться винами Сицилии. На плодородной вулканической почве этого острова произрастает виноград Нерелло маскалезе и делается вино Неро д’Авола.

Испания

В Испании производятся вина всех возможных видов — здесь более шестидесяти известных винодельческих регионов. Среди них есть и пышные долины, и вулканические острова, и солнечное побережье, и теплые сухие равнины.

Выбирая направление для винного тура, задумайтесь о посещении самого известного винодельческого региона — Риохи, расположенной в северной части центральной Испании. Здесь производятся как красные, так и белые вина. Минимальная выдержка напитков — три года, но в идеале они созревают через семь-восемь лет. В регионе сохранились старые винодельни, такие как Лопес де Эредиа; есть здесь и новые блестящие заводы.

Россия

И завершает наш список Россия, ведь всем известно, что в гостях хорошо, а дома — лучше. Основными областями, куда стоит ехать ради вкусного вина, являются Краснодарский край и Крым. В России винное производство зародилось во времена Петра I, но пик его пришелся на конец XIX века. Именно тогда были открыты винодельни Абрау-Дюрсо, Массандра и Новый Свет, действующие и поныне.

Сегодня у туристов есть уникальная возможность не только насладиться вкусом изысканных напитков, но также посетить экскурсии и насладиться природой. Винные туры в данном случае можно организовать самостоятельно — просто свяжитесь с заводом или хозяйством, которое вам приглянется. Например, завод Абрау-Дюрсо предлагает экскурсии и дегустации.