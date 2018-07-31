Художница Полина Синяткина, автор проекта о жизни больничного стационара, посетила Свердловский противотуберкулезный диспансер

Московская художница Полина Синяткина, автор проекта «Вдохнуть и не дышать», посвященного больничным будням пациента с туберкулезом, посетила комплекс Свердловского областного противотуберкулезного диспансера на дублере Сибирского тракта и стационарное отделение на Камской, 37. Экскурсию для художницы и руководителя некоммерческого социального проекта «Чтобы жить» Ивана Садыхова провели главный врач диспансера Ирина Лихачева и главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Свердловской области Игорь Черняев

Гостям показали диспансерное, эндоскопическое, рентгенологическое и лабораторное отделения, помещения вспомогательных служб. Они получили возможность познакомиться с новым комплексом диспансера, который по праву считается одним из лучших в России. Большие площади, самое современное оборудование, высокопрофессиональные сотрудники — словом, здесь созданы все условия для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и успешно проходили курс лечения. Во время визита в отделение стационара на улице Камская, где лежат больные с сочетанной инфекцией — ВИЧ и туберкулез, — художница смогла пообщаться с пациентами в неформальной обстановке, после чего подарила отделению постеры со своими работами.

Полина Синяткина, выпускница Московского художественного института имени В. И. Сурикова, в 2015 году в 25-летнем возрасте перенесла туберкулез. В больнице она стала рисовать своих соседей по палате, рисунки и картины, посвященные фтизиатрическим процедурам. В результате этого появилась экспозиция «Вдохнуть и не дышать», с которой художница приехала в Екатеринбург. До этого ее работы выставлялись в Москве, Женеве, Братиславе, Санкт-Петербурге и Воронеже.

«После того, как я сама столкнулась с болезнью, я поняла, что люди очень мало знают о туберкулезе и боятся о нем говорить. Болезнь считается чуть ли не позором, хотя ей может заболеть абсолютно любой человек независимо от пола, возраста и социальной принадлежности. Я хочу доступным мне языком живописи разрушить сложившиеся стереотипы, стать своеобразным мостиком между больными и обществом, ведь язык искусства понятен всем. В каждом городе я прошу устроить мне посещение противотуберкулезного диспансера, встречу с врачами и пациентами. Искренне хочу сказать, что у вас созданы прекрасные условия для борьбы с болезнью. Также меня поразила отзывчивость ваших врачей», — поделилась художница.

«Приезд Полины — яркая иллюстрация позитивного сотрудничества медицинского сообщества и гражданских активистов. Она своим примером доказала, что не стоит падать духом, что болезнь можно победить. Главное — выполнять рекомендации врачей, вовремя обращаться за помощью и искренне хотеть вернуться к своей привычной жизни», — считает Ирина Лихачева.

Выставка работ Полины Синяткиной «Вдохнуть и не дышать» проходит с 26 июля по 26 августа в «круглом зале» Арт-галереи Ельцин Центра

Телефон «горячей линии» Свердловского областного противотуберкулезного диспансера: +7 (343) 295-15-31.