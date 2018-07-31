Гарри Поттер и капитан Джек Воробей: в Ростове прошел фестиваль косплея 

В Ростове-на-Дону прошел фестиваль косплея, который собрал более 300 любителей переодеваться в известных персонажей. Здесь можно было увидеть и Гарри Поттера, и капитана Джека Воробья из киносаги «Пираты Карибского моря», миньонов, а также различных героев японского аниме. На мероприятии можно было как купить «мерч» — тематические вещи, также и поменяться ими либо книгами с другими участниками, сыграть в различные настольные игры. Также в рамках фестиваля косплея прошел турнир по танцам «Just Dance», участники соревнования должны были повторять движения, которые показываются на специальном экране. Пришедшие на мероприятие отметили, что на территории царила дружелюбная атмосфера, различные герои обнимались между собой и говорили друг другу приятные слова.