Юлия Снигирь похудела до «прозрачности»

Поклонники всерьез обеспокоены здоровьем актрисы. Все из-за резкого сброса веса знаменитости.

Худобу 35-летней Юлии уже невозможно скрыть. Устав получать тревожные комментарии в Instagram, звезда решила ответить.

Снигирь поспешила успокоить фолловеров. «Самый распространенный комментарий на моей странице: „Вы очень похудели“. Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ», — написала она в своем микроблоге.

Перемены во внешности любимой артистки кому-то пришлись по душе, а кто-то посчитал, что с более пышными формами Юлии лучше. «Милейшее создание! Вы такая, какая Вы есть, и Вы прекрасна…», «Ахматовская сосредоточенная скуластость нам тоже нра», «Как достичь такой прозрачности?», «А я напротив, представил Вас, Юлия, кустодиевской пышечкой. И Вы знаете, очень даже пикантный образ вырисовывается…», «Взросло, даже старо как-то выглядите… сочной вам было краше (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — прокомментировали подписчики Снигирь.

Отметим, что Юлия Снигирь, знакомая по фильмам «Обитаемый остров», «Страна Оз» и «Великая», считается одной из самых эффектных отечественных актрис. При этом к своей внешности она относится очень сдержанно.

Актриса рассказывала, что ради роли Екатерины Великой надо было поправиться на десять с лишним килограммов, и она ела пончики с сахарной пудрой перед сном. В форму Снигирь потом возвращалась помощью китайской гимнастики цигун.

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