95 лет со дня рождения Валентины Леонтьевы. 

1 августа 1923 года родилась телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Валентина Леонтьева. «Тётя Валя», ставшая одним из самых узнаваемых лиц советского ТВ, многие годы вела передачи «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки» и «От всей души». Леонтьева была востребована и в мультипликации — её голосом, например, говорит мама Малыша в мультфильме «Малыш и Карлсон». Улыбка Леонтьевой стала символом детства для нескольких поколений граждан в СССР.