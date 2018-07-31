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95 лет со дня рождения Валентины Леонтьевы.
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95 лет со дня рождения Валентины Леонтьевы. 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
1 августа 1923 года родилась телеведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Валентина Леонтьева. «Тётя Валя», ставшая одним из самых узнаваемых лиц советского ТВ, многие годы вела передачи «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки» и «От всей души». Леонтьева была востребована и в мультипликации — её голосом, например, говорит мама Малыша в мультфильме «Малыш и Карлсон». Улыбка Леонтьевой стала символом детства для нескольких поколений граждан в СССР.
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