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Творческие коллективы Дагестана приглашают на фестиваль «Многонациональная Россия»
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Творческие коллективы Дагестана приглашают на фестиваль «Многонациональная Россия» 

Mirmol.ru 11 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Творческие коллективы Дагестана приглашают на фестиваль «Многонациональная Россия»В субботу, 4 августа, в Москве пройдет ежегодный фестиваль «Многонациональная Россия».
Творческие коллективы Дагестана приглашают соотечественников на данное событие.
Организатором этнического фестиваля является Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке столичного правительства.
Гостей будут развлекать артисты эстрады и представители национальных традиционных музыкальных групп, включая исполнителей из Дагестана.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что данное мероприятие стало символом дружбы, которое имеет миссию объединять людей различных национальностей и вероисповеданий.
Уже с 10 часов утра в центре столицы на Пушкинской площади откроется фестивальный городок. Гостей также ждут мастер-классы, флешмобы и различные национальные игры.
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