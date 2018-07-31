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В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный забег в честь Дня железнодорожника
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В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный забег в честь Дня железнодорожника 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Благотворительный забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, пройдет в Нижнем Новгороде 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Спортивное мероприятие пройдет в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая и кроме Дня железнодорожника будет также посвящено 15-летию РЖД. В забеге традиционно примут участие работники структурных подразделений ГЖД, а всего преодолеть дистанцию намерены более 2,3 тысячи человек.
Поучаствовать в забеге «Достигая цели!» могут все желающие: для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте, выбрать для себя подходящую дистанцию и внести регистрационный взнос. Все полученные средства направят в фонд «Нижегородский онкологический научный центр» на лечение тяжелобольных детей.
Детям от 5 до 13 лет предлагается принять участие в забеге на 500 метров. Участники в возрасте от 10 лет смогут пройти дистанцию на 1520 метров. Также желающие получат возможность преодолеть дистанцию в пять километров.
Победителям и призерам забега в каждой категории вручат памятные сувенирные подарки с символикой забега «Достигая цели». Также все финишировавшие получат медали.
В рамках забега будут работать развлекательные спортивные площадки, где взрослые и дети найдут для себя интересное занятие и весело проведут время.
Напомним, четыре воркаут-площадки появятся в Дзержинске до конца лета.
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