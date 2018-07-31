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Югорчане поздравили Тюмень с 432-летием
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Югорчане поздравили Тюмень с 432-летием 

АиФ Югра 42 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В праздновании 432-летия Тюмени приняли участие около 270 000 человек. Среди них были и югорчане, и люди, так или иначе связанные с Севером.
На одной из площадок перед зрителями выступила сургутянка Галина Ильина. Она исполнила несколько песен собственного сочинения. Женщина 40 лет проработала в «Сургутнефтегазе». Теперь часто приезжает в Тюмень к друзьям.
На другой площадке депутат Пыть-Яхской городской думы Елена Водотыко рассказала, что опыт Тюмени по созданию дворовых клубов для детей и подростков ей пригодился в работе: «В 2000 году нам показали действовавшие в Тюмени молодежные и подростковые клубы, провезли по школам и спортивным объектам. Это было очень интересно и полезно. Некоторые практики мы взяли на вооружение».
На площади 400-летия было многолюдно. Горожане вместе с «Хором Турецкого» исполняли всем известные песни о Родине, любви и семье. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор спел вместе с легендарным коллективом песню «Надежда» и гимн РФ.
«Тюмень — наш общий дом, который мы вместе обустраиваем и улучшаем. Процветание города и региона — это результат совместной работы жителей, который каждый на своем месте делает жизнь лучше. Главное, чтобы все мы вместе с вами были на одной позитивной волне — созидания и развития», — отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя именинников.
Праздничную программу Дня города-2018 завершил красочный фейерверк.
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