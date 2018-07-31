Со дня рождения создателя первого воронежского джаз-оркестра исполнилось 115 лет

Каким был человек-легенда Евгений Винницкий ? Со дня рождения создателя первого в Воронеже джаз-оркестра, дирижёра и музыканта Евгения Винницкого исполнилось 115 лет. Что нужно знать об одной из самых значимых фигур музыкальной жизни города? В 1928 году в Воронеже произошло событие, которое, конечно, не изменило кардинально культурную жизнь города, но было заметным для любителей музыки. В кинотеатре «Спартак» перед сеансами начал играть оркестр под управлением Соломона Винницкого. На сцене его величали Евгением Соломоновичем, а в народе называли просто Зяма. Под этимпсевдонимом он и прославился у широкой публики.

Сын портного маленький Евгений брал частные уроки, но по-настоящему освоил скрипку в годы учебы в Воронежской консерватории — ныне музыкальный колледж имени Ростроповичей. Мальчик был так талантлив и усерден в учёбе, что получил в подарок портрет своего учителя Вольфа-Израэля с дарственной надписью. В 14 лет Евгений уже зарабатывал деньги — был тапером в кинотеатре «Ампир», получившем после революции название «Спартак». Они играли вместе с пианисткой Лидией Лапиной и озвучивали немые фильмы. «Спартак» для Винницкого станет одним из главных мест творчества.

Главное детище Евгения Винницкого — его знаменитый джаз-оркестр. Датой рождения его сам маэстро считал 15 октября 1935 года. В городе это был первый подобный коллектив, а в СССР — всего шестой. Для Воронежа тех лет новый коллектив был большим событием. Публикаоркестр приняла сразу и бесповоротно. Все музыканты былипрофессионалами. В состав оркестра впервые были введены банджо, саксофон и аккордеон. Сразу последовало предложение постоянно играть вдансинге в кинотеатре «Спартак». Имя Зямы Винницкогоя впервые услышала в глубоком детстве от своеймамы. Она рассказывала, как совсем юной девушкой с подружкамипо выходным ездила в «Спартак» танцевать и слушать Зяму. Это было очень модно. Воронеж был городом молодежи — университет, несколько институтов, плюс молодежь работающая. С нетерпением все ждали выходных. С 22 часов и до часа ночи молодежь веселилась в «Спартаке». Порядок на дансинге был железный — на контроле стояли парни из оркестра. Небрежно одетым, без галстука молодым людям вход был воспрещен. А уж подвыпившим — тем более. Воронежец Эдуард Владимирович Сазонов был совсем юным, когда впервые услышал об известном музыканте, а потом и познакомился с ним.

— Первый раз сочетание слов — Зяма Винницкий, я услышал от отца. Это был конец 40-х начало 50-х. Он тогда сказал маме: «Пойдём пораньше, послушаем Зяму. Я спросил, что это такое. И оказалось, что перед последним сеансом играет джаз-оркестр под управлением Винницкого. Папа сказал, что с ним хорошо знаком мой двоюродный брат Володя Бохан. Через некоторое время приезжает Бохан на побывку и задаёт вопрос: „А что, Зяма, жив?“ — „Ну как же, — говорит отец, — играет в „Спартаке“, популярностью пользуется большой“. И тогда мне предложили с ним познакомиться, — вспоминает Эдуард Сазонов. Популярность оркестра Евгения Винницкого не угасала долгие годы. Его концерты собирали множество воронежцев. Они с удовольствием слушали любимый коллектив. Популярность Зямы была воистину всенародной. Казалось, музыканта знал весь город. По воспоминаниям дочери выбраться с отцом по делам или на прогулку было делом весьма сложным — от дома на Студенческой до Проспекта Революции приходилось добираться часа два. Со всеми приходилось раскланиваться и разговаривать. А ведь лишиться любимого музыканта воронежцы могли еще в конце 30-х годов.

Ещё в 1939 году Леонид Утёсов , знавший Евгения Винницкого, приглашал его в Москву в свой оркестр. Но тот отказался от такой чести. Он не мог оставить свой коллектив и, наверное, не мог оставить свой Воронеж, в который он „врос своими корнями“. Не только Леонид Утёсов с уважением относился к Зяме и его оркестру. Исаак Дунаевский Олег Лундстрем тоже имели о них высокое мнение. Эдуард Сазонов, братья которого были артистами, услышал однажды похвалу Винницкому из первых уст. — Братья пошли на собеседование к Олегу Лундстрему. В то время я был в Москве, и мы вместе пошли к Олегу Леонидовичу. Он спросил: „А кто это?“. »— Это наш старший брат из Воронежа», — ответили братья. «— Ну, когда вернётесь в Воронеж, передайте привет Евгению Винницкому. Это большой мастер, » — сказал музыкант. Эту оценку Лундстрема, который так велик, мне было приятно передать, что я и сделал, — рассказывает Эдуард Сазонов. За свою деятельность, где только Винницкий не играл — был первой скрипкой в филармонии и в музкомедии, руководил симфоническим оркестром, хотя, свой джаз-оркестр считал для себя главным. Позднее он работал дирижером в воронежском цирке, писал музыку для цирковых номеров, сотрудничал с цирком ростовским, возглавлял инструментальный ансамбль, игравший в ресторане «Москва».

–Уже студентами, а потом и инженерами ходили слушать — тогда переехал Евгений Винницкий в ресторан «Москва». Приходилимы туда днём. Вечером не те деньги нужны. Кроме того вечером шум, гам — не услышишь. А вот когда идёт репетиция, когда создаётся шедевр какой-то… Меня очень удивило, когда вы сказали, что ему 115 лет. Онна 33 года старше меня. Но в то время мы не замечали этой разницы. Как-то вписывался он в ту обстановку, в которой были. Не было фамильярности. В разговоре был Евгений Соломонович, а за глаза — Зяма. Бывало, возьмёмпива, приглашаем его: разговоры, разговоры. Потомпросим: «Уважь, ну уважь!» — делится Эдуард Сазонов. У Евгения Виницкого был хорошая старинная скрипка. Уже в те годы, когда сам артистне концертировал, в Воронеж в филармонию приехал цыганский ансамбль. Скрипач, надо сказатьу нихбыл отменный. После концерта артист пошёл за кулисы, познакомился, пообщался. А в результате — цыгануехал из Воронежа с самым дорогим, что было у Виницкого. Зяма отдал свою скрипку в хорошие руки. Уже более тридцати лет нет на белом свете Евгения Винницкого. Но, самое интересное, о нём до сих пор помнят. Потому что не было, наверное, в истории воронежского джаза фигуры более яркой, колоритной и известной, чем музыкант, которого все называли просто — Зяма.