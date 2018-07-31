В Иркутске ждут участников на конкурсы детского рисунка и благоустройства придомовой территории

Пресс-центр мэрии Иркутска известил о старте двух конкурсов. Юных жителей города приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе детских рисунков «Портрет фронтовой собаки», объявленном московским Музеем Победы. По замыслу организаторов, участники должны с помощью карандашей, фломастеров и красок изобразить подвиги знаменитых собак, таких как Джульбарс и Мухтар, на поле боя.

«Портрет фронтовой собаки» будет проходить среди школьников двух возрастных групп: 7–10 и 11–17 лет. Для участия необходимо до 13 августа 2018 года прислать рисунки по электронному адресу: konkurs@cmvov.ru с темой письма «Портрет фронтовой собаки». Минимальный размер — 1200х720, формат файла — jpg.

Итоги конкурса станут известны 19 августа 2018 года в День памяти фронтовой собаки. Призеры конкурса удостоятся вручения специальных карт, которые позволяют осуществить пять бесплатных посещений всех площадок музея в течение года. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Музея Победы и на страницах организации во всех социальных сетях.

Другой конкурс будет проводиться сугубо на территории Иркутска. Администрация Октябрьского округа, проанализировав реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», пришла к выводу, что с каждым месяцем растет количество граждан, которые самостоятельно занимаются обустройством дворовых территорий.

«Они украшают газоны, устанавливают малые архитектурные формы собственного изготовления. Наша задача — выявить лучших и поощрить их, чтобы таких активистов становилось еще больше. Заявки на участие в конкурсе «Уютный двор» принимают до 10 августа в комитете по управлению Октябрьским округом Иркутска», — рассказал глава округа Владимир Преловский.

В конкурсе «Уютный двор» утверждены следующие номинации: «Двор моей мечты», «Оригинальное оформление двора», «Лучшее цветочное оформление балкона», «Лучшая частная усадьба», «Лучший цветник/клумба». Предусмотрена и отдельная номинация общественного плана — из числа конкурсантов обязательно выберут наиболее «Активного участника движения по благоустройству Октябрьского округа».

Чтобы принять участие, жителям округа придется заполнить форму, где необходимо рассказать о своей работе с непременным указанием номинации, отметить контактные и паспортные данные. Заявки принимаются по адресу: ул. Декабрьских Событий, 27, кабинет № 27. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 520-325 ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, и по электронной почте: s.520325@yandex.ru. Итоги будут подведены с 13 августа по 15 сентября. Авторам лучших творческих работ вручат грамоты и подарки.