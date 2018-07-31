Как открыть свой бизнес и не прогореть в первый же год: советы и кейсы

При создании нового бизнеса очень важно помнить, что ваш продукт или услуга уникальна. Уникальна не потому, что подобного товара нет, а потому, что у каждого бизнеса и его основателя уникальные условия. И каждый бизнес преследует разные цели.

Например, кто-то хочет открыть свое дело, довести его до определенного уровня и продать в ближайшие несколько лет. Кто-то хочет создать бренд и готовится к долгосрочному развитию и построению сети. Подобные стратегические цели требуют разных тактических решений. Но какой бы ни была финишная черта, важно что бизнес — это всегда риск. Не существует ни одной гарантированной бизнес-модели, в которую можно вложить деньги и получить прибыль.

Важно вести грамотное планирование и учет наибольшего количества факторов, которые на этот бизнес влияют. Планирование похоже на ручное управление, которое позволяет исправить ошибки и помогает увидеть то, где вы были неправы.

Построение бизнес-модели

Все начинается с построения бизнес-модели, в которой всегда следует прописывать сразу три сценария развития событий: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. Почему важно понять пессимистическую модель? Когда вы задумываете новый проект, то необходимо честно обрисовать для себя тот минимум, из-за которого этот бизнес в принципе может быть интересен.

А оптимистичная модель — это ваша цель, на которую вы будете ориентироваться.

Вы должны знать, что ваш идеальный результат — это не мечта, а реальность в тандеме с расчетом. Также это вопрос усердия и кропотливого анализа всех необходимых инструментов и ресурсов, которые потребуются, чтобы ее достичь.

Приведу пример, когда мы планировали проект с абсолютно новой и инновационной системой для рынка. Сейчас она называется True Cost и (система расчета с входным билетом в ресторан за определенную цену, где блюда и напитки предлагаются по себестоимости). На рынке ничего подобного не было, поэтому эмпирических данных и возможностей для сравнения тоже не было.

Специально для этого проекта мы написали 40 бизнес-моделей с разными переменными. У меня было 40 файлов c Excel-табличками по одной и той же концепции, и когда мы поняли, что основная часть из них рентабельна, решили открывать ресторан. Проект успешно стартовал, сеть развивается, продаются франшизы в России и в другие страны. Это к вопросу о том, насколько можно по-разному планировать инновационный и рискованный бизнес и понимать ваши шансы на успех.

Изучить конкурентов

Оценка конкурентного рынка, оценка тенденций рынка по отношению к конкретному продукту обязательная вещь на этапе планирования. Например, вы хотите запустить ресторан паназиатской кухни демократичного ценового сегмента. Вам необходимо изучить, что в принципе происходит с сегментом. Часть компаний уже давно являются публичными, и о них достаточно просто найти открытые данные в интернете.

Если локация уже выбрана, то нужно составить карту торговой территории и первым делом посчитать, сколько приходит людей к вашим конкурентам. Данные для анализа всегда открыты, например пешеходный трафик. Чем больше будет данных в самом начале, тем больше вероятность, что цифры, которые мы заложим в бизнес-модель, будут близки к объективной действительности.

Всегда существует фактор инсайдерской информации. В любом отраслевом бизнесе люди достаточно хорошо общаются. Мы никогда не называем конкурентами тех людей, которые играют с нами на одном поле. Постоянное взаимодействие и совместные проекты помогают оценивать ситуацию на рынке.

Кроме этого, всегда можно привлечь сотрудников «фронтовой линии». Любой руководитель знает, что эти работники видят вещи, которых не знает или не видит руководство. Они всегда знают, где есть неочевидные сложности, где теряются ресурсы. Пообщайтесь с людьми лично или через простой опрос и узнайте, каковы, по их мнению, самые большие сложности в компании, и где они видят самые большие возможности. Спросите их, если бы они могли что-то изменить в компании, то что конкретно? Вы будете удивлены некоторыми ответами и сможете улучшить ваш бизнес-план.

Последние деньги

Если вы начинающий предприниматель и только входите в бизнес, то есть абсолютно очевидный момент, который, к сожалению, неочевиден для 90% процентов начинающихся бизнесов — никогда нельзя открывать что-то на последние деньги.

Приведу пример. Предприниматель хочет открыть ресторан. Он посчитал смету, взял кредит или деньги партнера. Дальше происходит следующая картина, самая губительная для бизнеса, из-за которой много перспективных проектов умирает, — все идет не по плану.

Ресторатор заложил себе месяц или два на раскачку, но этого времени не хватило, деньги закончились и бизнес попадает в очень тяжелую ситуацию: с одной стороны, нужно тратить дополнительные деньги на усовершенствование концепции, а с другой, нет средств на обеспечение элементарных локальных нужд.

Сотрудник одного из ресторанов автора. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Сразу нечем платить з/п, отсюда демотивированный персонал, не на что покупать продукты, одно цепляется за другое. В итоге получается, что бизнес начинает захлебываться, пожирает сам себя. Даже самый хороший бизнес-план с разными бизнес-моделями может не спасти вас от ситуации, когда все пойдет не по плану. Всегда нужно иметь дополнительную подушку безопасности и понимание того, что всегда существует возможность сделать проект работающим, живым и приносящим прибыль. Для этого могут понадобиться дополнительные средства.

Экспериментальный подход в отношении расходов

Как бы успешно ни начал развиваться ваш бизнес, очень важно не переставать искать то, что еще можно улучшить, а не довольствоваться комфортным положением. Равновесное положение опасно для бизнеса. Вам кажется, что у вас стабильные показатели и нет необходимости искать ресурсы для увеличения оборотов, но рынок развивается очень стремительно и, если вы будете стоять на одном месте, то быстро начнете терять деньги.

Важно задаваться вопросом, что сегодня вы сделали лучше, чем вчера? 1% изменения выручки может стать решающим в вашем бизнесе. Каждый месяц ставьте себе одну экспериментальную цель.

Можно экспериментально подойти к постоянным и переменным статьям расходов и делать то, что никто еще пробовал делать. Например, у нас был очень крутой кейс с коммунальными платежами.

Кейс 1. Мы каждый день снимали показатели счетчиков воды, электроэнергии и всего остального, а потом сопоставляли получившиеся цифры с выручкой, и они не совпадали. Если вы сделаете, то же самое, то в 90% окажется, что данные не всегда коррелируют. Электроэнергии в один день может быть потрачено в 2 раза больше, чем в другой, а выручка одинаковая. Вопрос, почему?

Выяснилось, что повар не отключал плиту пока не было пиковой нагрузки, и она работала весь день. Уборщицы ночью наводят порядок в зале, горит все освещение, а гореть должно 30%, этого достаточно. Мы сэкономили очень серьезные деньги (30% от общих затрат), которые просто ежемесячно уходили из кармана собственника.

Кейс 2. Довольно часто руководители, находящиеся на определенной позиции, не готовы сокращать расходы в рамках вверенного им подразделения, думая, что оно работает хорошо и дальнейшая оптимизация расходов может существенно отразиться на качестве. Мы столкнулись с такой ситуацией, когда решили сократить фонд заработной платы барменов.

У нас большой холдинг, есть возможность анализировать цифры. Смотрим, и понимаем, что фонд з/п объективно высокий. Вызываем бар-менеджера и говорим, что его необходимо сократить и, естественно, нам готовят ответ, что сотрудники зашиваются, что люди бегут из нашего ресторана, что мы мало платим и так далее.

Это абсолютно нормально бороться за своего сотрудника и пытаться создать ему комфортные условия работы. Но мы поставили бар-менеджера перед фактом, что это недискуссионный вопрос. Мы решили посмотреть, если мы уменьшим фонд з/п или выведем одного человека, уволятся ли все остальные, скажут, что не могут работать в таких условиях? Конкретно это экспериментальный подход. В итоге никто не уволился.

Мы выявили, из-за чего сотрудники тратили много времени, например, выходили вместе покурить, и оптимизировали работу.

И последнее — об аренде. Казалось бы, что это непременная статья расходов. Но и на это можно посмотреть с другой стороны. Взаимоотношения с арендодателем выстраивается определенным образом и всегда существует возможность диалога. Если вы придете и скажете, что со своей стороны вы сделали качественный продукт, покажете все цифры с отчетами о прибыли и убытках и продемонстрируете ему, что бизнес не зарабатывает, так как высокая арендная ставка очень высока, и это сильно снижает наш интерес к локации. Арендодатель тоже заинтересован в хорошем арендаторе, который на постоянной основе платит деньги, поэтому сможет пойти на уступки. Всегда нужно стремиться выходить из системы и видеть очевидное и неочевидное.

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Фото на обложке предоставлено пресс-службой компании.