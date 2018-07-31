«Минкульт показывает, кто в доме хозяин: никто не имеет права перечить Мединскому»

— В Госдуме принят очередной удушающий документ: раньше фильмы без прокатного удостоверения можно было показывать на всех фестивалях, теперь же только на «одобренных» Минкультом фестивалях с конкурсом и жюри.

Что ж, это все чистый Оруэлл: «Война — это мир». Эта поправка к закону о господдержке кинематографии на самом деле еще более жестко ограничивает — до полного уничтожения — фестивальное движение в стране.

С одной стороны, там прописано, что теперь на фестивалях, которые будут сертифицированы Министерством культуры, будет допускаться показ кино без прокатных удостоверений. Но! Что такое эта «сертификация»? Совершенно очевидно, что наше Министерство культуры — репрессивный орган, и мы, фестиваль «Артдокфест», это на себе испытываем по полной программе. Понятно, что наш «Артдокфест», несмотря на то, что является крупнейшим в России кинофестивалем, вряд ли пройдет сертификацию Министерства культуры. Для отказа будут найдены любые предлоги.

Далее. В понятии «фестиваль» там теперь прописано: «имеющий конкурсную программу, жюри, идущий 10 дней…» Но конкурсная программа — это только часть фестиваля. На «Артдокфесте», например, показывается порядка 150 фильмов. Из них в конкурсе — 21 фильм. Соответственно 130 фильмов идут в других программах: ретроспективы, тематические программы, одна только внеконкурсная программа «Среда» — это 55 картин российских авторов. Значит, это все тоже теперь оказывается «вне закона»! А ведь есть фестивали, которые целенаправленно работают исключительно во внеконкурсном формате, как, например, крупнейший мировой кинофестиваль в Торонто. А еще есть такое международное понятие: фестиваль фестивальный. Это когда собирают и показывают лучшие фестивальные картины. А сколько в России фестивалей просто по своей природе, по замыслу неконкурсных! Множество! Кинопоказы в музеях, независимые фестивали немецкого, японского, американского, британского кино. На них нет конкурса. А теперь новым законом все это, по сути дела, российским гражданам смотреть запрещено.

Виталий Манский // Фото: Global Look Press

Я как фестивальный менеджер изучил этот документ без эмоций. И понимаю, что в нем остается много серых зон. Они специально оставлены, чтобы Министерство культуры избирательно применяло закон по отношению к фестивалям, которые им неугодны.

Минкультуры показывает нам, кто в доме хозяин — никто не имеет права перечить великому Владимиру Мединскому . Он явно считает себя абсолютным властителем, распоряжающимся всей творческой и культурной жизнью в стране. Как всякий, скажем, не очень сильный человек, подпитывается благодаря полученной должности. Таких людей нельзя держать на должностях, но это не нам решать. Поэтому мы и имеем то, что имеем. И все, что происходит тут помимо его воли, будет уничтожаться самым жесточайшим образом. «Артдокфест» уже испытывает это на себе, будучи вынужденным вынести большую часть показов за пределы РФ.

В принципе этот закон сделан исключительно для того, чтобы прикрыть зад избранным и лично близким для Мединского киномероприятиям. Таким, как ММКФ Михалкова. А по сути это цензура и зачистка.

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