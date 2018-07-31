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Ансамбль из Верхней Салды стал лауреатом Международной премии «Филантроп»
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Ансамбль из Верхней Салды стал лауреатом Международной премии «Филантроп» 

Информационный портал Свердловской области 18 минут назад
Ансамбль «Уральская горенка» из Верхней Салды признан лучшим в номинации «Исполнительские виды искусств» подноминации «Народный вокал» Международной премии «Филантроп». Премия, организаторами которой выступают Правительство России и Торгово-промышленная палата РФ, вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства в течение 14 лет раз в дважды год.
Всего на конкурс 2018 года было подано более 760 заявок из 60 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате было принято решение о присвоении звания лауреата 46 участникам. Дипломантами Международной премии «Филантроп» стали 24 участника.
Ансамбль «Уральская горенка» существует более двадцати лет. Коллектив состоит из 13 человек — людей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 43 до 73 лет. Руководителем и солисткой является Марина Мехоношина, инвалид второй группы.
Репертуар ансамбля разнообразен и постоянно обновляется: это и народные песни, и авторские произведения. Участники творческого коллектива собираются на репетиции два раза в неделю: учат песни, танцевальные движения. Все они с удовольствием и большим желанием занимаются творчеством и считают, что самое главное в их деле — это возможность общения друг с другом.
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